Mercatini di Natale Londra 2019: date, orari e dove sono

Non può di certo mancare Londra tra le città che coinvolgono i visitatori con i Mercatini di Natale 2019. Come sempre la città inglese ama stupire e, bisogna dire, lo fa proprio bene, in particolar modo quando il turista si ritrova ad ammirare la tradizione del passato. Bancarelle e stand riescono a costellare questa multietnica città.

Sono davvero famosi i Mercatini di Natale di Londra e i viaggiatori che scelgono di effettuare le proprie vacanze natalizie nella capitale inglese non possono non correre a visitarli. Vediamo insieme quali sono, dove trovarli e quando iniziano i mercatini di Natale a Londra.

MERCATINI DI NATALE A LONDRA: LA CITTÀ INGLESE DIVENTA MAGICA NEL PERIODO NATALIZIO

Vi abbiamo già parlato brevemente dei Mercatini di Natale a Londra, inserendoli tra i più belli d’Europa. Impossibile non citare quelli di Hyde Park, molto conosciuti poiché qui viene allestito un villaggio in stile germanico. Una loro è particolarità è quella riguardante il vin brulée e le gustose birre, che i visitatori hanno l’opportunità di assaggiare. Vi segnaliamo anche i Mercatini di Natale a Southbank Centre. Lungo le rive del Tamigi troviamo una sessantina di chalet, che propongono ai visitatori decorazioni natalizie, gioielli in argento, ceramiche, giocattoli in legno e prodotti di artigianato. Conosciuta è anche Portobello Road, che vanta i Mercatini di Natale più fantasiosi del Paese. Opere d’arte e articoli per collezionisti si trovano, invece, nei Mercatini di Natale a Greenwich Village. C’è davvero l’imbarazzo della scelta. Vediamo ora quali sono tutti i mercatini che rendono la città di Londra ancora più speciale nel periodo natalizio e quali sono i luoghi, le date e gli orari.

MERCATINI DI NATALE DI LONDRA: LUOGHI, DATE E ORARI

I Mercatini di Natale di Hyde Park Winter Wonderland aprono le loro porte con la cerimonia d’apertura il 21 novembre 2019 alle ore 16.00, per poi continuare dal 22 novembre 2019 fino al 5 gennaio 2020. Sono aperti tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 22.00.

aprono le loro porte con la cerimonia d’apertura il 21 novembre 2019 alle ore 16.00, per poi continuare dal 22 novembre 2019 fino al 5 gennaio 2020. Sono aperti tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 22.00. Christmas at Kew – Royal Botanic Gardens prendono inizio dal 20 novembre 2019 e durano fino al 5 gennaio 2020, tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00.

prendono inizio dal 20 novembre 2019 e durano fino al 5 gennaio 2020, tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00. A Southbank centre , sono previsti dall’8 novembre 2019 al 5 gennaio 2020.

, sono previsti dall’8 novembre 2019 al 5 gennaio 2020. Spirit of Christmas Fair – Olympia London , in Hammersmith Rd, sono aperti ai visitatori dal 4 al 10 novembre 2019.

, in Hammersmith Rd, sono aperti ai visitatori dal 4 al 10 novembre 2019. Christmas Fair at Chelsea Physic Garden aprono le loro porte il 24 novembre 2019 dalle 10 alle 17 e il 25 novembre dalle 10 alle 16.00.

aprono le loro porte il 24 novembre 2019 dalle 10 alle 17 e il 25 novembre dalle 10 alle 16.00. Natural History Museum Ice Rink dura per moltissimo tempo, ovvero dal 19 ottobre 2019 al 12 gennaio 2020 dalle 10.00 alle 21.00.

dura per moltissimo tempo, ovvero dal 19 ottobre 2019 al 12 gennaio 2020 dalle 10.00 alle 21.00. Christmas Fair at Newark Park sono aperti dal dal 29 novembre all’1 dicembre 2019, dalle ore 11 alle 16.00 tutti i giorni.

Infine vi segnaliamo anche Southbank centre, Tower Bridge Christmas River, Hyper Japan Winter, Royal Kingston Christmas Fair, Christmas Market at Tate Modern London, Week end Christmas Market at Wembley Park e Kingston’s traditional Christmas Market (Kingston upon Thames).