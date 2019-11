Fiera degli Oh Bej! Oh Bej! 2019 a Milano: tutto sullo storico mercatino di Natale

Torna come da tradizione lo storico mercatino di Natale di Milano, chiamato Fiera degli “Oh Bej! Oh Bej!”. Anche quest’anno il capoluogo lombardo si colora con luci e bancarelle, che permettono ai visitatori di immergersi nell’atmosfera natalizia. Da oltre cinque secoli, segna l’arrivo delle feste legate al Natale e a Capodanno nella città di Milano. Sono davvero tantissime le persone che ogni anno decidono di prendere parte a questa grande fiera, in famiglia, con amici o con il proprio partner. Vediamo ora insieme tutte le informazioni sull‘ edizione 2019 della Fiera degli “Oh Bej! Oh Bej!”

FIERA DEGLI “OH BEJ! OH BEJ!” A MILANO: INFORMAZIONI E STORIA DELLO STORICO MERCATINO

La Fiera degli “Oh Bej! Oh Bej!” torna a colorare la città di Milano anche quest’anno. Una nuova edizione che segna il periodo natalizio, attraverso luci, colori e bancarelle. Un grande mercatino di Natale, tra i più belli in Italia, che si svolge in concomitanza con i festeggiamenti per Sant’Ambrogio, in prossimità del Castello Sforzesco, tra viale Gadio, piazza Castello e piazza del Cannone. La fiera ospita centinaia di espositori e non solo. Infatti, qui qualsiasi cosa sembra avere come scopo quello di sorprendere i visitatori. Scendendo nel dettaglio, il mercatino propone anche un particolare spazio dedicato ai presepi e agli addobbi per l’albero di Natale. Strade e negozi sono tutti agghindati per l’arrivo delle feste natalizie e non poteva, dunque, mancare questo storico mercatino.

L’evento ha una storia molto lunga alle spalle, infatti pare che l’origine del nome risalga al lontano anno 1510 e derivi dalle esclamazioni di gioia dei bambini milanesi di fronte all’arrivo dell’inviato papale Giannetto Castiglione, che portò loro dei doni. Dal 1886 e fino al 2006, la fiera si svolgeva intorno alla Basilica di Sant’Ambrogio, dopo di che è stata spostata in Piazza Castello. Nella cornice del Castello Sforzesco, l’atmosfera natalizia e i tradizionali prodotti artigianali riescono a far vivere ai visitatori un’esperienza unica. Tra espositori e bancarelle possiamo trovare rame e ottone, stampe, libri, giocattoli, dolci, fioristi, rigattieri, pittori e caldarroste. Naturalmente alla Fiera degli “Oh Bej! Oh Bej!” non manca il vin brulè.

Sarà possibile prendere parte alle fiera, con ingresso gratuito, dal 5 all’8 dicembre 2019 dalle ore 8.30 alle 21.00.