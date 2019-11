Mercatini di Natale a Canale di Tenno 2019: info, date e orari

In Trentino Alto Adige, precisamente a Canale di Tenno, troviamo uno dei Mercatini di Natale 2019 più particolari d’Italia. Il borgo, tra i più belli della regione, organizza ogni anno un evento unico, per permettere a visitatori e abitanti di immergersi completamente nell’atmosfera natalizia. La magia del Natale si estende tra strade inerpicate e strette, sottopassi, edifici di pietra massicci e case simili a baite di montagna. Possiamo dire che è una location perfetta per ospitare i famosi Mercatini di Natale. Vediamo ora insieme tutto ciò che c’è da sapere su questo appuntamento imperdibile.

MERCATINI DI NATALE A CANALE DI TENNO IN UNO DEI BORGHI PIÙ BELLI DEL TRENTINO ALTO ADIGE

I Mercatini di Natale a Canale di Tenno offrono ai visitatori grandi sorprese. Uno dei borghi più belli del Trentino Alto Adige, che si trova a 5 km da Riva del Garda, fa da cornice in modo decisamente perfetto a questo appuntamento natalizio. Fu abbandonato dopo la Prima Guerra Mondiale, per poi essere ripopolato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Gli artisti arrivarono qui da tutta Italia e riuscirono così a farla tornare viva, facendone la loro casa. I Mercatini di Natale di Canale di Tenno hanno un aspetto abbastanza particolare. Non vengono, infatti, ospitati nei tradizionali espositori di legno, ma all’interno delle case stesse e delle botteghe dei contadini. I visitatori hanno la possibilità di entrare a contatto con i laboratori e di acquistare i prodotti artigianali locali. Non mancano gli spazi dedicati ai bambini, che possono divertirsi all’interno dei laboratori. I numerosi alberi di Natale e le luminarie rendono questo bellissimo borgo un posto magico. Botteghe e bancarelle offrono prodotti gastronomici trentini e tennesi, in particolare troviamo la carne salada, formaggi locali, gnocchetti verdi e canederli e speck.

È possibile prendere parte ai Mercatini di Natale a Canale di Tenno, tra i più belli d’Italia, dal 23 novembre al 15 dicembre, dalle 9.30 alle 18.30. Il 26 dicembre alle ore 14.00, si tiene il Presepe Vivente che mette in scena anche gli antichi mestieri del borgo. Sicuramente, approfittando di questi appuntamenti natalizi, i visitatori non possono non dedicare il loro tempo a visitare l’intero borgo.