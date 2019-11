Mercatini di Natale Firenze 2019: date e info

Firenze con i suoi eventi e i Mercatini di Natale 2019 si accende nel periodo natalizio. Il capoluogo toscano riesce a sfruttare i suoi spazi, a partire dalle celebre piazza Santa Croce, per realizzare un calendario ricco di importanti appuntamenti per festeggiare il Natale. Anche quest’anno, chalet di legno e grandi fiere accoglieranno i visitatori. I Mercatini di Natale che si terranno a Firenze offriranno la possibilità di acquistare idee-regalo davvero originali. Ma quali sono gli eventi organizzati per il periodo natalizio nel capoluogo toscano? Vediamo insieme le date, gli orari, i luoghi e le informazioni utili sui vari appuntamenti.

EVENTI E MERCATINI DI NATALE A FIRENZE: TUTTE LE INFORMAZIONI

Come le altre città d’Italia, anche Firenze organizza eventi e Mercatini di Natale. In particolare, vi consigliamo di visitare il Weihnachtsmarkt, il Mercatino in piazza Santa Croce. Dal 28 novembre al 17 dicembre, in stile tedesco offre ben 50 espositori con idee-regalo, decorazioni natalizie e prodotti di artigianato. Non mancano naturalmente gli stand dedicati alla gastronomia toscana e alla cucina delle regioni italiane ed europee. Non solo, i visitatori possono anche trovare casette di legno con prodotti tipici del mercatino tedesco, con strudel e panpepato. In piazza Santa Croce a Firenze, è presente anche una giostra per intrattenere i bambini. In occasione del Natale viene anche realizzata a Firenze Florence Noël, una mostra-mercato dedicata ai regali. Qui i visitatori possono, inoltre, acquistare prodotti per la casa e abbigliamento. I più piccoli possono immergersi nella magia di questa importante festività con la Casa di Babbo Natale, caratterizzata anche da un ufficio postale per le letterine. È possibile prendere parte al Florence Noël dall’8 al 10 dicembre, dalle 9.00 alle 19.00 in piazza S.S. Annunziata.

MERCATINI DI NATALE IN TOSCANA

Naturalmente i Mercatini di Natale di Firenze non sono gli unici che vengono organizzati in Toscana. Ogni città e paese propongono il suo Mercatino, con eventi unici. Tra le bancarelle è possibile trovare prodotti di artigianato e non solo. Infatti, immergersi nell’atmosfera natalizia non è difficile qui, in quanto i visitatori possono visitare le cantine e degustare le eccellenze gastronomiche della regione. Tra i più belli vi consigliamo quello di Siena e Montepulciano. Molto interessante anche il mercatino di Natale ad Empoli organizzato nell’ambito di una più vasta rassegna di eventi tutti dal sapore natalizio.