Apparecchiare la tavola a Natale: le idee più belle per i tovaglioli (FOTO)

Come apparecchiare la tavola a Natale? Oggi vogliamo darvi alcune idee preziose da cui prendere spunto per le imminenti festività natalizie. Infatti a Natale, se decidete di preparare il pranzo in casa vostra, non potete lasciare nulla al caso. La tavola deve stupire tutti e deve essere perfetta, seguendo i vostri gusti e il vostro stile. In giro per il web si trovano moltissime idee a cui ispirarsi per creare una tavola di Natale da togliere il fiato, sia in modo tradizionale che moderno. Dunque scegliete i colori su cui puntare per poi mixarli nel modo giusto. Scopriamo perciò come apparecchiare la tavola di Natale.

Apparecchiare la tavola a Natale in maniera perfetta e originale, ecco alcune idee

Per apparecchiare la tavola a Natale potete basarvi su diversi stili, tutti belli. Scegliete quello che più fa al caso vostro e che si adatta con la casa, se volete stupire i vostri ospiti. A volte basta davvero poco per rendere la tavola perfetta a Natale. infatti apparecchiare richiede un certo impegno. Le cose da scegliere sono i centrotavola natalizi, gli addobbi della tavola di Natale. Inoltre vanno scelti accuratamente anche piatti, bicchieri e posate. Se volete fare bella figura, la plastica e la carta non vanno nemmeno presi in considerazione. Sì invece ai preziosi servizi di famiglia e ai tovaglioli di stoffa, che sono anche più ecologici.

Tra i colori per apparecchiare la tavola a Natale troviamo sicuramente il rosso. Si tratta del colore tradizionale per apparecchiare la tavola a Natale ma può essere utilizzato anche in modo originale, come vi mostriamo di seguito.









Come potete vedere, questa tavola si basa sui colori dell’oro e del rosso, nonché del verde e del marrone, con un centrotavola natalizio che copre tutto il centro della tavola. I segnaposto sono belli e eleganti, delle piccole ghirlande di Natale con il nome dell’ospite.









Ancora più originale è questa tavola a tema natalizio, con tovaglioli a quadretti rossi e verdi e delle piccole renne sul tavolo. Bellissimi sono anche gli alberi di Natale. Oltre al rosso però, quest’anno è di grande tendenza il bianco per le decorazioni di Natale. Ecco di seguito alcune idee.









Questa tavola è molto semplice ma di grande effetto, con palline luminose e piantine come centrotavola. In questo modo apparecchiare la tavola a Natale con gusto sarà facile e il risultato perfetto.









Infine ecco come apparecchiare la tavola a Natale con il bianco e dei rametti. E’ la soluzione ideale per gli amanti della semplicità e dell’eleganza. Che ve ne pare?