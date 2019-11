Centrotavola natalizi: le idee più semplici per creazioni handmade

Come scegliere dei bellissimi centrotavola natalizi? Nel periodo delle feste tutto va scelto con grande cura e nulla va lasciato al caso. La tavola delle feste deve essere perfetta sotto ogni punto di vista. Per questo motivo oggi vi parliamo dei bellissimi centrotavola natalizi, vedendo quali sono le idee più semplici per creazioni handmade. Infatti, con un po’ di fantasia e di tempo a disposizione, si possono realizzare dei meravigliosi centrotavola natalizi che possono essere di grande effetto. Bastano pochi elementi e, senza spendere una fortuna, si può avere un centrotavola natalizio meraviglioso, unico, originale. Abbiamo raccolto alcune idee su Pinterest, che vi mostriamo di seguito.

I centrotavola natalizi handmade più belli da realizzare: ecco quali sono

Quali sono i centrotavola natalizi handmade più belli da realizzare? Le idee di certo non mancano per stupire i vostri ospiti durante le feste di Natale. In effetti, per fare bella figura, non basta preparare solo del buon cibo. La decorazione della casa e della tavola, negli ultimi anni, hanno assunto un ruolo sempre più importante. Inoltre il Natale è un momento unico per sbizzarrirsi in queste cose. Vediamo quindi i migliori elementi decorativi per la tavola.

Centrotavola natalizi con candele

Tra i centrotavola più belli troviamo quelli con candele. In effetti le candele creano una bellissima atmosfera in casa. Ecco alcune idee che si possono realizzare in modo semplice ma anche originale. Con dei semplici vasetti, un po’ di sale, un vassoio rettangolare, potete creare un centrotavola bello ma non eccessivo. Non tutti amano gli eccessi a Natale, e se state pensando a una tavola minimal, questa è un’ottima soluzione.







Stesso discorso vale per il centrotavola che segue, realizzato con candele e bastoncini di cannella uniti tra loro con uno spago. L’effetto e molto caldo e accogliente. Che ve ne pare?







Prendete un bel vaso di vetro, riempitelo con sassolini bianchi e pigne e inserite una bella candela. E’ sicuramente molto semplice, ma assolutamente decorativo.







Altri centrotavola natalizi

Ci sono altri elementi decorativi natalizi da poter realizzare in maniera semplice e originale, per decorare la vostra tavola con gusto. Quello che segue è un centrotavola fatto con un vaso, delle palline di Natale e delle lucine. Bello e colorato, è davvero accogliente.







Se preferite qualcosa di più rustico, prendete un barattolo e foderatelo come si vede di seguito per poi mettere rametti e pigne. L’effetto finale è molto bello.







Che ne pensate di questi centrotavola natalizi?