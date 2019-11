Come apparecchiare la tavola a Natale: dal rosso all’oro, come essere chic

Come apparecchiare la tavola a Natale usando i colori in rosso o oro? Questi sono tra i colori più usati durante il Natale, perché richiamano questa festa. Se si decide di fare la cena della Vigilia o il pranzo del 25 a casa propria, apparecchiare la tavola è una delle cose più importanti, oltre ovviamente a ciò che si mangia. Oggi perciò vediamo come essere chic con una tavola apparecchiata nei toni del rosso o dell’oro. Vi mostriamo alcune idee, così che possiate capire come fare per realizzare una tavola del genere. Si tratta di fonti di ispirazione che ognuno potrà elaborare in base ai suoi gusti personali.

Come apparecchiare la tavola a Natale in modo chic con i colori rosso e oro: tante idee a cui ispirarsi

Il rosso e l’oro sono tra i più utilizzati per apparecchiare la tavola a Natale. Tuttavia ci sono diversi modi per valorizzarli, per avere una tavola davvero elegante e d’effetto. Si può puntare su pochi elementi, ben disposti tra loro, oppure su una tavola bella piena di decorazioni e candele. Insomma, questo dipenderà dai vostri gusti personali.

Nell’immagine che segue vi mostriamo come apparecchiare la tavola a Natale con il rosso in maniera chic. Come potete vedere, gli elementi di questo colore sono pochi ma sistemati nella maniera giusta. A creare un’atmosfera perfetta per una cena ci sono alberelli luminosi e candele. Il risultato è davvero magico.







Sempre in rosso vediamo la tavola che segue, in stile più classico. Il runner rosso crea l’atmosfera insieme alle candele con preziosi candelabri che si sviluppano verso l’alto. Lo stile non è eccessivamente sfarzoso ma molto elegante, perfetto per apparecchiare la tavola a Natale.







Se volete una soluzione più moderna, ma comunque elegante, eccovi accontentati con quella che vediamo di seguito. Apparecchiare la tavola in modo semplice può essere davvero elegante. Qui c’è un runner bianco, dei tovaglioli rossi, e degli alberelli originali come centrotavola. Tutto molto semplice ma di grande impatto visivo, non pensate?







Se invece volete apparecchiare la tavola a Natale in modo chic con l’oro, non potete non vedere quella che vi proponiamo di seguito. Si tratta di una tavola davvero molto elegante, dove l’oro la fa da padrone a partire dai calici, non mancano i piatti, il centrotavola, le candele e anche il ferma tovagliolo. Addirittura i bordi del tovagliolo sono di color oro.







Se amate l’oro ma volete qualcosa di più semplice, potete introdurre alcuni elementi di questo colore lasciando il resto in bianco e trasparente, come nell’immagine che segue.









Infine ecco una tavola in cui l’oro spicca in maniera evidente, dai candelabri alla tovaglia, senza dimenticare le ciotole. L’effetto è molto chic e si può apparecchiare la tavola a Natale con la certezza di fare una bellissima figura.







Che ve ne pare di queste idee?