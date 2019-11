Albero di Natale in feltro per i bambini da appendere in casa: come realizzarlo? (VIDEO)

Oggi vediamo come realizzare un bellissimo albero di Natale in feltro per i bambini da appendere in casa. Possiamo vedere il tutorial nel video di Pianeta Mamma, realizzato da Anna Clair Smith del blog MammaAcs. Il procedimento non è complicato e non servono chissà quali materiali. Sarà dunque semplice e divertente creare questo albero di Natale in feltro, con cui i bambini potranno giocare decorandolo con delle simpatiche applicazioni. Scopriamo quindi come fare, qual è l’occorrente e il procedimento.

Il bellissimo albero di feltro per i bambini da appendere

Perché realizzare questo alberello per i bambini? Come sappiamo i più piccoli hanno sempre bisogno di stimoli che li portino a mettere in moto la fantasia. Per questo motivo l’alberello su misura per loro può essere un’ottima idea per queste feste. In tal modo i piccoli si divertiranno ad appendere le loro decorazioni a piacimento, senza condizionamenti esterni. Avranno il loro albero personale e saranno davvero felici di condividere questa esperienza con tutta la famiglia. Ecco di seguito cosa occorre e come fare per realizzare questo gioco.

L’occorrente per realizzare l’albero di Natale in feltro per i bambini

Per creare questo simpatico albero, che più che una decorazione è un gioco per i più piccoli, vi occorrono:

cartone

feltro pannolenci verde

colla a caldo

forbici o taglierino

Il procedimento per creare questo simpatico albero

Ritagliate dei triangoli di cartone di diverse misure, come si vede nel video. Dopodiché prendete il pannolenci e ritagliate anche qui dei triangoli che dovranno poi andare a ricoprire quelli di cartone. Dunque fate in modo che siano leggermente più grandi, così da poterli incollare senza problemi. A questo punto rivestite i triangoli di cartone con quelli di feltro utilizzando la colla a caldo. Una volta terminato questo procedimento, proseguite incollando tra loro i triangoli, così da formare il vostro albero di Natale. Se volete fare un lavoro più preciso, potete coprire con il feltro anche la parte posteriore, ma non è necessario considerando che verrà appeso al muro.

Il video con il tutorial per realizzare l’albero di Natale in feltro per i bambini

Come potete vedere, con pochi semplici ed economici elementi potete creare un bellissimo gioco di Natale per i vostri bimbi. Si tratta di un’attività di stampo montessoriano che dunque stimola la fantasia e la manualità dei più piccoli. Dunque dotatevi di tutto ciò che è necessario e realizzate questo meraviglioso alberello. Che ne pensate?