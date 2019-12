Come realizzare delle bellissime saponette natalizie profumate da regalare (VIDEO)

Come fare per realizzare delle bellissime saponette natalizie profumate? Può sembrare una cosa difficile, ma in realtà non lo è. Nel video che vi proponiamo nell’articolo, di Come fare con Barbara, propone la realizzazione di queste saponette a tema natalizio a basso costo e con un procedimento davvero semplice, molto più di quello che si possa immaginare. Queste profumatissime saponette si possono incartare e sono delle belle idee regalo per amici, colleghi, parenti. Inoltre potrete tenerle anche in casa, come decorazione di Natale davvero originale e profumata. Scopriamo come realizzarle.

Come realizzare le saponette natalizie da regalare: occorrente e procedimento

Le saponette natalizie sono molto semplici da realizzare, come vi mostriamo nel video. Potete crearle insieme ai bambini, che si divertiranno davvero tanto insieme agli adulti. Servono pochi elementi e anche a basso costo, per ottenere un risultato bello da vedere e super profumato. Ecco di seguito cosa occorre per realizzare questa idea regalo:

base sapone

coriandoli di Natale

stampi in silicone

spezie macinate

caffè

olio essenziale

cucchiaino

coltello

Le basi per fare le saponette si trovano comodamente su internet di varie tipologie. Quella che si presta meglio è la base trasparente. Fate dei cubetti con il coltello e scioglieteli nel forno a microonde o a bagno maria. Dopodiché mettete dei coriandoli di Natale negli stampi in silicone per poi versarci sopra del sapone trasparente. Potete differenziare le saponette con diversi coriandoli e spezie. Aggiungete dunque anche le spezie se volete, anche nel sapone di colore bianco, come si vede nel video. Versate dunque negli stampi. Se volete aggiungere un profumo, utilizzate l’olio essenziale che preferite. In questo modo il sapone sarà anche profumato. Una volta preparate le saponette, aspettate circa un’oretta e mezza prima di toglierle dagli stampi.

Il video che mostra come realizzare le saponette natalizie

Sul Canale Youtube Come fare con Barbara è possibile trovare tante idee originali per il fai da te. Queste saponette natalizie sono davvero molto belle. Potrete incartarle o mettere semplicemente dei nastri natalizi per regalarle. Sono la soluzione ideale per piccoli regali low cost, che si fanno spesso a Natale. Tutti rimarranno a bocca aperta sapendo che le avete realizzate proprio voi. Ovviamente potete realizzarle nelle forme che preferite, scegliendo gli stampi che più vi piacciono. I bambini si divertiranno un mondo ad aiutarvi e a vedere il risultato finale. Che ne pensate di queste saponette natalizie? Proverete anche voi a realizzarle?