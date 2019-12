Segnaposto tavola di Capodanno: come realizzare il “kit buoni propositi” porta fortuna (VIDEO)

Se state pensando ai segnaposto per la tavola di Capodanno, siete nel posto giusto. Oggi vi diciamo come realizzare il “kit buoni propositi” porta fortuna, un’idea non solo bella da vedere ma anche divertente e attiva. Questo kit è a opera di Luisa Antonioli, di cui potete seguire il canale su Youtube. In questa sede vi proponiamo il suo video tutorial con le istruzioni dettagliate per realizzare questi segnaposto per la tavola di Capodanno. Di solito, in queste occasioni, si pensa molto all’estetica. Bene, con questo kit, oltre a fare un regalino agli ospiti da far trovare vicino al piatto, potrete divertirvi tutti insieme in un’attività che scaccia, almeno simbolicamente, tutte le cattive abitudini in vista del nuovo anno. Scopriamo come è composto questo kit e come realizzarlo in modo divertente ma anche abbastanza semplice.

Il “kit buoni propositi”, un’idea bella e divertente per i segnaposto di Capodanno

Come funziona il “kit buoni propositi”? Seguendo le istruzioni del video potrete realizzare questi segnaposto di Capodanno. Si tratta di una scopa e una paletta e di un vasetto, ai quali affiancare anche dei foglietti bianchi e una matita con cui scrivere. Come funziona questo kit? Si può giocare a tavola con gli ospiti scrivendo, sui foglietti bianchi, tutto ciò che ci si vuole lasciare alle spalle in vista del nuovo anno. Poi, sempre simbolicamente, tramite la scopetta scacciaguai e la paletta, si spazzano via queste cattive abitudini e si ripongono nel vasetto, una sorta di secchio. Scopriamo di seguito cosa serve per realizzare il “kit buoni propositi” da usare come segnaposto di Capodanno.

Occorrente kit buoni propositi

pannolenci

raffia sintetica

spatola di legno / stecco del gelato

bastoncini di legno per spiedini

bottoni decorativi

colla a caldo

tronchesine

forbici

filo di corda

vasetto

etichette

bigliettini con scritto ciò che vogliamo lasciare nell’anno vecchio

matite piccole

foglietti bianchi

sacchetti organza

Il video per creare questi simpatici e divertenti segnaposto per la tavola di Capodanno

Come potete vedere nel video, il procedimento per creare la scopetta scacciaguai, la paletta e il secchio è davvero semplice ma anche divertente. Luisa Antonioli è davvero brava a spiegare come fare e anche il senso di questo kit, che va oltre il semplice accessorio decorativo per la tavola. Si possono creare questi oggetti di vari colori, in base a come si apparecchia la tavola, prevedendo soluzioni multicolor per i più piccoli. Così tutti saranno coinvolti in questo simbolico gioco. Che ne pensate?