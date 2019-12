Come realizzare i segnaposto fai da te per la tavola di Capodanno con rami e foglie (VIDEO)

Come realizzare dei bellissimi segnaposto fai da te per la tavola di Capodanno con rami e foglie? Ce lo dice Silviadeifiori con il suo semplice tutorial che potete vedere nel video inserito nell’articolo. Il segnaposto non può mancare per il cenone di Capodanno, quando la tavola deve essere davvero perfetta. E’ decorativo e può essere portato a casa dagli ospiti, in ricordo della serata. Inoltre ha anche una sua utilità, che è quella di definire in anticipo i posti degli ospiti, così che non si crei il panico prima della cena senza sapere dove sedersi. Insomma, i segnaposto fai da te per la tavola di Capodanno possono essere una coccola per gli invitati e anche un piacere per la vista. Quelli che vi proponiamo nel video sono molto semplici da realizzare, e il procedimento è veramente veloce.

I segnaposto fai da te per Capodanno con rami e foglie

Come sappiamo nei negozi per la casa è pieno di segnaposto da comprare e mettere a tavola. Ma perché non provare a realizzare qualcosa di unico in casa? Non serve spendere tanti soldi per una sola serata. Inoltre i vostri ospiti apprezzeranno sicuramente il fatto che i segnaposti siano home made. Non c’è bisogno di perdere giornate intere per i segnaposto che vi proponiamo in questo articolo, perché il procedimento è semplicissimo. Anche i materiali da avere a disposizione sono facilmente reperibili senza troppa fatica. Scopriamo dunque cosa serve e come fare per creare questi oggetti decorativi per apparecchiare la tavola di Capodanno.

Occorrente per realizzare dei magnifici segnaposto fai da te per Capodanno

L’occorrente necessario è davvero molto semplice da trovare e anche economico:

rametti di agrifoglio o altro

bastoncini di legno

nastri

forbici

colla a caldo

cartoncini con nome di ogni invitato

Procedimento per creare i segnaposto di Capodanno

Prendete il cartoncino con il nome dell’invitato, che potrete stampare o scrivere a mano libera, come preferite. Con l’aiuto della colla a caldo, create una base con i bastoncini di legno che possa farlo rimanere in piedi. Dopodiché prendete i rametti di foglie che avete a disposizione e fissateli tra i bastoncini. Decorate con un nastrino dorato creando un fiocchetto.

Ecco il video con il tutorial di Silviadeifiori. Seguite il suo canale per vedere tante altre bellissime idee per il Natale.

Come potete vedere nel video, realizzare questi segnaposto fai da te con rami e foglie è molto facile e il risultato è davvero notevole. Per altre idee potete iscrivervi al canale di Silvia.