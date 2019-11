I segnaposto natalizi più semplici da fare: i tutorial (FOTO e VIDEO)

Quali sono i segnaposto natalizi più semplici da fare? Ecco alcune idee che abbiamo trovato sul web per voi, da realizzare in modo semplice e divertente. Potete vedere le foto nella gallery e i video con i tutorial in fondo all’articolo. Infatti la tavola di Natale deve essere perfetta, originale, così da sorprendere tutti gli invitati. Se volete un effetto wow, quello che dovete fare è realizzare dei semplici segnaposto con le vostre mani, così da lasciare tutti con la bocca aperta. Si tratta di lavori fatti con materiali che non hanno un costo eccessivo e dunque davvero alla portata di tutti. Scopriamo quindi i segnaposto di Natale più belli anche grazie ai tutorial che vi proponiamo.

I segnaposto natalizi più belli da realizzare in maniera semplice e divertente

Come vi abbiamo anticipato, fare dei segnaposto di Natale può essere semplice e anche divertente. Per questo motivo potrete coinvolgere anche i vostri bambini in questa piccola impresa. Sarà bello per loro poter aiutare la mamma e il papà vedendo poi un risultato finale meraviglioso. Bastano elementi da riciclo, bastoncini di legno, tappi di sughero, pigne, e via dicendo, per avere un segnaposto unico nel suo genere. Ecco di seguito le foto della gallery con alcune idee che abbiamo selezionato per voi dal web.

La gallery con le foto dei segnaposto natalizi più semplici da fare





Come potete vedere, si tratta di segnaposto simpatici e divertenti. Ci sono quelli creati con i tappi di sughero, piccoli, non eccessivi ma sicuramente gradevoli. Che dire invece degli alberelli di Natale? Il risultato è molto allegro. Altro segnaposto da realizzare è quello con le pigne, molto caldo ed elegante. Infine ci sono gli alberelli realizzati con bastoncini di legno e cuori di cartoncino.

I video con i tutorial per realizzare i segnaposto di Natale

Come vi abbiamo anticipato, realizzare questi segnaposto di Natale è davvero molto semplice. Con i video contenenti i tutorial da seguire passo passo, potrete avere il vostro meraviglioso segnaposto. Viene spiegato tutto nel minimo dettaglio, dai materiali da avere ai passaggi da effettuare. Ecco di seguito i video con i tutorial per creare questi segnaposto natalizi.

Che ne pensate di questi originali e bellissimi segnaposto natalizi da preparare in vista delle feste di Natale? Vi piacerebbe farli o preferite comprare prodotti già pronti? Intanto guardatevi i tutorial e fateci sapere cosa ne pensate.