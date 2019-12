Come creare i pot pourri sui fornelli per profumare casa a Natale

Profumare casa per Natale è un compito molto importante da svolgere. Oggi vi indichiamo i passaggi che vi aiuteranno a capire come creare un pot pourri sui fornelli. Si tratta di un metodo molto utilizzato per immergere la propria abitazione nell’atmosfera natalizia. Si tratta di un’idea che spesso viene messa in secondo piano, eppure profumare casa rende le festività ancora più speciali. Non solo, riuscirete a creare la giusta atmosfera per accogliere i vostri ospiti e fargli provare sensazioni forti. Il sistema olfattivo gioco un ruolo molto interessante in questi casi, poiché la memoria, attraverso i profumi, ci fa rivivere i ricordi più belli del passato. Sensazioni uniche, che ci permettono anche di tornare un po’ bambini. Vediamo ora insieme come profumare casa per Natale con i pot pourri sui fornelli.

COME PROFUMARE CASA CON I POT POURRI SUI FORNELLI: I PASSAGGI DA ESEGUIRE PER UN LAVORO SEMPLICE ED EFFICACE

Per profumare casa basta realizzare i pot pourri sui fornelli, come vi abbiamo già indicato. Crearli non è per nulla difficile, anzi. C’è un segreto che, prima di ogni cosa, bisogna conoscere: per creare un pot pourri perfetto è necessario scegliere gli aromi giusti. In particolare, la scelta deve ricadere su quelli che ricordano, chiaramente, il Natale. C’è chi preferisce le profumazioni più delicate, come timo e arancia oppure molte persone scelgono di utilizzare una combinazione di odori, come cannella, ramoscelli di pino, zenzero e mirtilli rossi. Dopo aver deciso quali aromi usare per creare la profumazione natalizia perfetta per la nostra abitazione, bisogna iniziare il lavoro. Il primo passaggio da eseguire prevede l’utilizzo di una pentola, dentro la quale andiamo a inserire tutti i nostri ingredienti. Vi consigliamo di sceglierne una capiente, in modo che possa contenere tutti gli elementi senza problemi. Per quanto riguarda le spezie da noi scelte, possiamo utilizzarle intere o macinate. Dopo di che, possiamo versare acqua, abbastanza da ricoprire i nostri ingredienti. Portiamo poi a ebollizione e lasciamo cuocere a fuoco lento il nostro pot pourri. Arrivati in questa fase del lavoro, è necessario abbassare il fuoco e lasciare sobbollire anche per tutto il giorno. Ogni tanto, però, è necessario aggiungere dell’acqua, poiché nella pentola evapora. Ed ecco che siamo riusciti a creare il nostro pot pourri sui fornelli per profumare la casa per Natale. Un lavoro molto semplice e anche abbastanza utile per questo periodo di feste!