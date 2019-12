Come creare una ghirlanda profumata: il metodo per decorare e profumare casa per Natale

Profumare casa per Natale è il modo ideale per vivere questa festività al massimo. In particolare, vi indichiamo oggi il metodo per creare una ghirlanda profumata. Si tratta di un sistema perfetto per immergerci completamente nell’atmosfera natalizia. Profumare la propria abitazione con gli odori che ricordano il Natale significa, non solo rendere le nostre giornate più gioiose, ma anche accogliere i propri ospiti nel migliore dei modi. Per ottenere un risultato soddisfacente, vi consigliamo di optare per le ghirlande profumate. Se realizzate in modo corretto, sono in grado di profumare l’intero ambiente. Vediamo insieme quali sono i passaggi da eseguire per crearle a casa.

CREARE UNA GHIRLANDA PROFUMATA: COME REALIZZARE L’ACCESSORIO PERFETTO PER DECORARE E PROFUMARE CASA A NATALE

Creare le ghirlande profumate per profumare casa nel periodo di Natale non è un lavoro così complicato, anzi. Questi accessori non sono solo in grado di profumare un ambiente, ma hanno anche la funzione di decorare una stanza. Dunque, diventano un elemento essenziale per questo periodo e per avvolgere la propria abitazione nella magica atmosfera natalizia. Prima di tutto, affettiamo mele e arance. Dopo di che, creiamo un impasto denso, utilizzando questi aromi: cannella e chiodi di garofano. A questi due ingredienti aggiungiamo anche la purea di mele cotte. Pensiamo ora a lavorare e a stendere il tutto. Poi tagliamo l’impasto, usando delle formine per biscotti. A bassa temperatura, 120 °C, inforniamo i biscotti e la frutta, fino a farli essiccare. Infine, infiliamoli in una cordicella, ottenendo così la nostra ghirlanda profumata. Ed ecco pronto il nostro accessorio natalizio, in grado di profumare e decorare la nostra casa. Non vi resta, dunque, che raccogliere tutti gli ingredienti che vi abbiamo indicato e mettervi subito all’opera. Sicuramente non ve ne pentirete e ovviamente riuscirete a sorprendere, non solo coloro che vivono sotto il vostro stesso tetto, ma anche gli ospiti che verranno a trovarvi per Natale.

Un metodo semplice da eseguire, che richiede un po’ del vostro tempo libero. Con l’arrivo del Natale possiamo iniziare a preparare questo genere di accessori per la casa e ora non possiamo assolutamente evitare di creare la nostra ghirlanda profumata!

Che ne dite?