Creare i dispositivi profumati per appiccare il fuoco: il metodo per profumare casa a Natale

Creare dei dispositivi profumati per appiccare il fuoco è uno dei metodi solitamente scelti per profumare casa nel periodo di Natale. In questo modo riusciremo a immergere la nostra abitazione in un’atmosfera natalizia davvero magica. La mattina verrete svegliati da un odore speciale, che riesce anche a farci tornare bambini. Attraverso il profumo che ricorda il Natale è facile tornare indietro nel tempo, nella nostra infanzia, quando si attendeva con ansia l’arrivo di Babbo Natale. Ed ecco che ora riuscirete a rendere la vostra casa un ambiente magico e festivo, grazie ai dispositivi profumati per appiccare il fuoco. Abbiamo scelto di indicarvi oggi i passaggi da eseguire per realizzare le profumazioni. Vediamo insieme quali sono.

COME CREARE I DISPOSITIVI PROFUMATI PER APPICCARE IL FUOCO: I PASSAGGI DA ESEGUIRE PER PROFUMARE CASA A NATALE

Ci sono diversi metodi ideali per profumare casa nel periodo di Natale, oggi vi segnaliamo il sistema per creare voi stessi dei dispositivi profumati per appiccare il fuoco. Questo tipo di accessorio svolge ben due funzioni importanti: accende il fuoco più velocemente e profuma gli ambienti. Pertanto, si tratta di un elemento che per voi potrebbe diventare davvero indispensabile. Grazie a esso, non solo immergerete voi stessi e gli altri abitanti della casa in un’atmosfera natalizia, ma anche gli ospiti che verranno a trovarvi per le feste. Riuscirete, così, ad accogliere al meglio amici e parenti. Profumare casa è sicuramente uno di quei dettagli che andrebbe preso sempre in considerazione, oltre alle varie decorazioni natalizie.

Per realizzare il dispositivo profumato per appiccare il fuoco nel caminetto, adagiamo vari elementi profumati all’interno di pirottini di carta per muffin. Scendendo nel dettaglio, è opportuno scegliere come ingredienti i bastoncini di cannella, coni di pino, foglie di alloro, chiodi di garofano e rosmarino. Dopo di che, prendiamo un pezzo di garza di cotone e inseriamolo all’interno di ogni pirottino. Possiamo anche lasciarlo penzolarlo sul bordo, non va infatti centrato in modo perfetto. Versiamoci cera d’api e lasciamo raffreddore. Ed ecco che abbiamo creato i dispositivi per accendere il fuoco e per profumare casa nel periodo natalizio. Un’idea originale che riuscirà sicuramente a sorprendere gli altri membri della famiglia e i vostri ospiti.

E a proposito di casa a Natale, che ne dite di fare da noi, dei bellissimi portalumini natalizi? Ecco un tutorial

Buone feste a tutti