Tisane depurative da preparare in casa dopo le feste di Natale: 3 ricette

Dopo le feste di Natale è molto importante aiutare l’organismo ad alleggerirsi attraverso le tisane depurative. Sappiamo bene che durante questa festività è impossibile rinunciare a pasti ricchi di calorie. Le abbuffate sono assicurate nel periodo natalizio e il nostro corpo potrebbe apparire gonfio e appesantito. Non solo, qualche bicchiere di troppo potrebbe aver intossicato un po’ l’organismo. Pertanto, è bene correre ai ripari dedicando il mese di gennaio alla depurazione. Riprendiamo le nostre sane abitudini e facciamolo preparandoci a casa una bella tisana depurativa. Vi sono tre ricette che abbiamo scelto di indicarvi per aiutarvi a tornare in forma dopo le feste di Natale.

Ormai si sa, durante le feste di Natale non possiamo rinunciare alle abbuffate e qualche bicchierino di troppo. Dopo esserci goduti le festività dobbiamo iniziare a tornare alle vecchie e sane abitudini. Innanzitutto è bene pensare a depurare il nostro organismo, attraverso queste tisane depurative. Le ricette che abbiamo scelto di indicarvi sono in grado di riportare una buona assimilazione dei nutrienti, utili a ristabilire il nostro metabolismo. Utilizzando dei semplici ingredienti possiamo tornare in forma dopo le feste di Natale, ma vi ricordiamo di tenere, allo stesso tempo, uno stile di vita sano. In particolare, curate la vostra alimentazione e praticate sana attività fisica. Una bella camminata nel periodo invernale può solo fare del bene al vostro corpo! Intanto, per aiutarvi a tornare in forma vi segnaliamo queste tre ricette.

TISANA CON CURCUMA E TARASSACO

Possiamo preparare a casa la tisana con curcuma e tarassaco per depurarci dopo le feste di Natale. Innanzitutto organizziamo i nostri ingredienti: 30 gr di tarassaco, 20 gr di curcuma, 10 gr di semi di cumino, 20 gr di semi di cardo mariano e 20 gr di menta in foglie. In 200 ml di acqua aggiungiamo un cucchiaio raso da minestra della nostra miscela. Lasciamo in infusione per circa cinque minuti e poi possiamo finalmente gustare la nostra tisana. È consigliato consumarla almeno due volte al giorno, lontano dai pasti. Grazie alle proprietà benefiche della curcuma e anche quelle del tarassaco, questa tisana risulta ideale per aiutare l’organismo a depurarsi in modo naturale e a eliminare le tossine. Il cardo mariano, invece, risulta essere un ottimo epatoprotettore, mentre la menta svolge un’azione benefica sui problemi legati all’intestino e allo stomaco.

DECOTTO AL LIMONE

Un ottimo rimedio naturale per riprendersi dopo le abbuffate è il decotto al limone, che aiuta la digestione. In questo caso, tagliamo la parte gialla della buccia di limone e facciamola bollire in acqua per qualche minuto. Aggiungiamo, dopo averlo versato in una tazza, alcune gocce di limone e un cucchiaino di miele. Vi consigliamo di berlo la sera, poco prima di andare a letto. È possibile aggiungere anche delle foglie d’alloro, per far calmare i lievi fastidi allo stomaco.

TISANA AL CARCIOFO

La tisana depurativa al carciofo è una delle più semplici da preparare. Possiamo scegliere tra due ricette: solo con foglie di carciofo (per chi non dà problemi il sapore amaro) oppure con carciofo e finocchio. Per rendere più dolce il sapore sgradevole di questo ortaggio, è possibile aggiungere altri ingredienti come poche foglie di menta piperita, melissa e un pezzetto di radice di liquirizia. Con entrambe le ricette è sufficiente bollite una tazza d’acqua e lasciare poi in infusione per circa 15 minuti. In seguito, bisogna filtrare e la nostra tisana al carciofo è pronta da bere la sera dopo cena o nel pomeriggio.

