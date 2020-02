Carnevale di Venezia 2020: eventi, programma, date e orari

Uno degli appuntamenti più attesi del Carnevale 2020 è sicuramente il Carnevale di Venezia. Come quello di Fano, è tra i più antichi nel nostro Paese e, indubbiamente, tra i più conosciuti in tutto il mondo per la sua bellezza. Ogni anno propone un tema specifico, tra maschere e costumi che si ispirano all’eleganza veneziana. Durante il Carnevale di Venezia 2020 sono diversi gli appuntamenti iconici e tradizionali a cui poter prendere parte. Non solo, vengono anche realizzati eventi, concerti e Dj Set. Vediamo ora insieme quali sono gli orari, le date e il programma di quest’anno.

CARNEVALE DI VENEZIA 2020: IL PROGRAMMA CON DATE E ORARI

Dopo avervi segnalato le città d’Italia e d’Europa che organizzano i migliori eventi dedicati a questa festività, oggi vi sveliamo il programma del Carnevale di Venezia 2020, che si apre l’8 febbraio, con la prima parte della Festa Veneziana sull’acqua.

Durante questa giornata il Rio di Cannaregio regala indimenticabili spettacoli sull’acqua e giochi di luce. Il 9 febbraio, invece, vengono realizzate le prime sfilate, dalle ore 11 alle 14. Dopo di che, vengono preparate animazioni e degustazioni, con specialità del posto.

Per il 15 febbraio il programma del Carnevale di Venezia 2020 prevede la Festa e il Corteo delle Due Marie, dalle ore 14.30. Uno dei momenti più importanti è il Volo dell’Angelo in Piazza San Marco, il 16 febbraio alle ore 11.00. Vi segnaliamo che chiunque può prendere parte al Concorso della Maschera più bella, di cui la finale si tiene il 20 e il 22 febbraio dalle ore 11.00. Il 23 febbraio è dedicato al Volo dell’Asino, seguito dal Volo dell’Aquila in Piazza San Marco, che vede protagonista un personaggio a sorpresa dello spettacolo o del mondo sportivo.

Il Carnevale si conclude il 25 febbraio con lo Svolo del Leon. Gli eventi più significativi vengono svolti il Giovedì e il Martedì Grasso e la festa si chiude ufficialmente il 26 febbraio con il Mercoledì delle Ceneri, lasciando il posto alla Quaresima. Tutte le sere nel palazzo Ca’ Vendramin Calergi è possibile prendere parte alla cena e al ballo ufficiale. Nel dettaglio vi segnaliamo tutti gli eventi del Carnevale di Venezia 2020:

Festa Veneziana sull’acqua parte I a Rio di Cannaregio – 8 febbraio 2020, ore 10:30

Festa Veneziana sull’acqua parte II a Rio di Cannaregio – 9 febbraio 2020, ore 10:30

Concorso della maschera più bella in Piazza San Marco – 16, 20 e 22 febbraio 2020, ore 15:30

Festa delle Marie in Piazza San Marco – 15 febbraio 2020, ore 14:30

Volo dell’Angelo in Piazza San Marco – 16 febbraio 2020, ore 11:00

Carnevale di Burano a Burano – 20, 21, 22 e 23 febbraio 2020, ore 15:00

Sfilata di Carri a Marghera in Piazza Mercato a Marghera – 22 febbraio 2020, ore 15:00

Premiazione della Maria del Carnevale in Piazza San Marco – 25 febbraio 2020, ore 16:00

Svolo del Leon in Piazza San Marco – 25 febbraio 2020, ore 17:00

Volo dell’Aquila in Piazza San Marco – 23 febbraio 2020, ore 12:00

Cena di Gala ufficiale e Ballo nel palazzo Ca’ Vendramin Calergi – tutte le sere del Canervale, ore 21:00

