Settimana Santa 2020: le processioni più belle in Italia

Si avvicina la Settimana Santa 2020 e in giro per l’Italia vengono organizzate processioni dedicate alla festività di Pasqua. Tradizioni e fede sono due elementi molto sentiti nel nostro Paese e ogni regione permette ai suoi cittadini di prendere parte ad antichi riti.

Ma quali sono le migliori destinazioni per vivere emozioni uniche durante la Settimana Santa durante le processioni? Pasqua 2020 si avvicina e noi abbiamo preparato una guida per indicarvi gli eventi religiosi organizzati in Italia in occasione della Settimana Santa.

PROCESSIONI SETTIMANA SANTA 2020: I RITI PIÙ BELLI ORGANIZZATI IN ITALIA

Come da tradizione nella Settimana Santa 2020 si terranno le tanto attese processioni di Pasqua. Le città e i borghi organizzano eventi religiosi unici, dedicati a questa festività. Da calendario religioso, la settimana santa è quella che precede la domenica di resurrezione di Gesù Cristo. Le processioni della Settimana Santa iniziano dalla Domenica delle Palme e durano fino al Sabato Santo. Le celebrazioni terminano il venerdì con i riti della Via Crucis, le veglie del sepolcro e le varie processioni. Ma vediamo ora insieme quali sono le città che organizzano i migliori riti per la Settimana Santa 2020 in Italia.

In Toscana il borgo Radicofani dedica la sua attenzione soprattutto alla Processione del venerdì santo, che parte dalla chiesa di San Pietro fino alla chiesa di Sant’Agato, dove è posizionato il Calvario. La più antica celebrazione italiana è probabilmente quella organizzata a Orte, borgo in provincia di Viterbo. Il venerdì è dedicato alle confraternite, che sfilano con cappucci e fiaccole. A Sulmona, invece, viene organizzata la Madonna che Scappa in Piazza dalla confraternita S. Maria di Loreto, la domenica di Pasqua. Durante questo particolare rito, la statua della Madonna Addolorata viene spinta dal centro della piazza, a velocità. Questo gesto simboleggia il momento in cui la Madonna va ad abbracciare il figlio, appena risorto.

Famosa per la Via Crucis vivente è Frassinoro, paese che si trova in provincia di Modena. Si tratta di una delle manifestazioni più importanti in Emilia Romagna e viene realizzata ogni tre anni il Venerdì Santo. La tradizione della processione dei Misteri di Procida risale alla fine del 600 a Procida. Organizzata dalla Confraternita dell’Immacolata Concezione, durante il Venerdì Santo, la processione copre le strade del paese con carri e rappresentazioni. Molto conosciuta è la Processione del perdono a Taranto, nel corso della quale i fedeli sfilano a piedi scalzi, con un cappuccio bianco e un cappello nero, sostando in tutti i sepolcri. Questo rito si tiene nel primo pomeriggio del Giovedì Santo. Una delle celebrazioni più belle in Sicilia, invece, è quella organizzata a Enna. Qui più di 2500 confratelli camminano per le strade della città portando le statue della Madonna Addolorata e di Gesù.

Settimana Santa 2020: le processioni più belle in Italia ultima modifica: da