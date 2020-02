Come apparecchiare la tavola a San Valentino per essere romanticamente chic

E’ il giorno degli innamorati, il giorno degli occhi a cuoricino, il giorno in cui ci aspettiamo di essere stupiti e vogliamo anche stupire. E allora che cosa c’è di meglio che una cenetta romantica a casa da preparare per il nostro lui o per la nostra lei? Oggi vi parliamo di un consiglio semplice da replicare in casa, suggerito dalle nostre splendide amiche di So Chic Events e Creattiva , Imma Lazzaro ed Emanuela Vitale che ci danno qualche dritta sul come apparecchiare la tavola nel giorno di San Valentino. Parola d’ordine ovviamente CHIC! Idee semplici che possono essere realizzate in casa da tutti. E poi per un tocco personale, lasciatevi guidare dall’amore che si sa, è sempre la migliore delle ispirazioni e ci permetterà di dare un tocco in più a questa idea semplice che stiamo per proporvi.

Le ragazze che hanno realizzato questa tavola perfetta per la festa degli innamorati ci spiegano: “Al posto della classica tovaglia abbiamo utilizzato le pagine di un vecchio libro, piatti di vetro trasparente per mantenere a vista la bellezza delle parole, un nastro lettering per avvolgere il tovagliolo di lino, immancabili una rosa rosso velluto ed un profumato segnaposto a forma di cuore. “

Come potrete vedere dalle foto che stiamo per mostrarvi, si tratta di una idea che si può facilmente riprodurre in casa. Sarebbe perfetto comprare in pasticceria dei biscottini a forma di cuore, usando magari, proprio come vedete in foto, una bellissima scatola a forma di cuore. Per gli oggetti da mettere sul tavolo andate sul classico ma con un tocco di moderno per stupire.

E poi ovviamente rose rosse che non possono mancare, petali di rosa e scegliete qualcosa di buono da bere!

COME APPARECCHIARE LA TAVOLA NEL GIORNO DI SAN VALENTINO

Idea creativa ed allestimenti a cura di Imma Lazzaro & SoChic events





Ringraziamo le nostre amiche, nella gallery e sulla loro pagina Fb potrete trovare tutte le idee per apparecchiare in modo perfetto la tavola nel giorno di San Valentino.

