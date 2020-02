Le frasi d’amore per San Valentino: come dire ti amo in musica

San Valentino si avvicina ed è il momento di pensare a qualcosa di davvero molto speciale per il proprio partner. Oltre ai regali romantici come weekend e viaggi di coppia oppure gioielli e relax in un centro benessere, tantissime coppie scelgono di dedicarsi delle bellissime canzoni d’amore in questo giorno pieno di passione e sentimenti. E per questo 14 febbraio 2020 abbiamo quindi pensato di suggerirvi non solo delle canzoni che parlano d’amore ma anche le frasi più belle dei brani più romantici per dire ti amo in musica alla vostra dolce metà. A volte scegliere la frase giusta e la canzone perfetta da dedicare al proprio partner può risultare davvero più complicato del previsto!

San Valentino: le frasi delle canzoni più belle e romantiche da dedicare al proprio partner

La musica è sempre al centro delle nostre giornate e dedicare delle frasi di una canzone alla nostra dolce metà può rendere un brano davvero molto speciale. Dal rap al rock, dal pop al trap, le canzoni d’amore da dedicare nel giorno di San Valentino sono davvero moltissime. Noi in questo articolo vi suggeriamo alcune frasi dolcissime e romantiche di alcuni dei brani più amati dalle coppie. A voi non resterà che scegliere quella che più si addice a voi e al vostro partner e dedicarla nel giorno dedicato all’amore. Eccone alcune qui di seguito:

“Come saprei amarti io nessuno saprebbe mai. Io ci metterò tutta l’anima che ho, quanta vita sei da vivere adesso” – Giorgia

“Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l’ultimo desiderio che la notte mi culla, sei la ragione più profonda di ogni mio gesto, la storia più incredibile che conosco” – Max Pezzali

“Vorrei solo averti più vicino, cascare nei tuoi occhi e poi vedere se cammino, che sono grandi come i dubbi che mi fanno male, ma sono belli come il sole dopo un temporale” – Ultimo

“Le meraviglie in questa parte di universo, sembrano nate per incorniciarti il volto e se per caso dentro al caos ti avessi perso, avrei avvertito un forte senso di irrisolto” – Jovanotti

“Non ti ho detto mai veramente quello che tu sei per me. E’ difficile spiegare quello che ti riempie gli occhi e il cuore e che da luce alla tua vita” – Adriano Celentano

“Io sono un guerriero, veglio quando è notte. Ti difenderò da incubi e tristezze. Ti riparerò da inganni e maldicenze e ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla io sarò al tuo fianco, con il mio mantello asciugherò il tuo pianto” – Marco Mengoni

“Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché. Di notte chi la guarda possa pensare a te. Per ricordarti che il mio amore è importante. Che non importa ciò che dice la gente” – Tiziano Ferro

“E’ sempre bello averti intorno” – Coez

“Difendimi per sempre in questo mondo in tempesta in cui l’amore è il solo grido di protesta di noi uomini. Riesco a non arrendermi se ci sei tu a difendermi” – Alessandra Amoroso

“Forse non sai quel che darei perché tu sia felice” – Elisa

Queste sono davvero soltanto alcune delle frasi più belle e romantiche da poter dedicare alla vostra dolce metà nel giorno di San Valentino. Non vi resta che scegliere la frase della canzone perfetta per la vostra coppia!