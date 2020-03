Festa del Papà: le migliori idee regalo carine e simpatiche

Questo è l’anno giusto per rendere la Festa del Papà più speciale con un regalo simpatico e, perché no, anche utile. Il papà rappresenta sicuramente una delle figure più importanti della nostra vita. Spesso non siamo in grado di ringraziarli a sufficienza per tutto quello che fanno per noi. Ci sono delle idee molto carine, che possiamo tornarci utili per sorprendere i nostri papà. Un regalo simpatico e divertente potrebbe fare al caso vostro. Vediamo ora insieme cosa possiamo regalare il giorno della Festa del Papà ai nostri padri.

FESTA DEL PAPÀ 2020: LE MIGLIORI IDEE REGALO PER SORPRENDERE IL VOSTRO PAPÀ IL 19 MARZO

Tra le idee regalo, ciò che non passa mai di moda e che riesce sempre a sorprendere il giorno della Festa del Papà, sono le foto. In questo caso ci si può sbizzarrire e trovare l’idea giusta a qualsiasi prezzo. Vi possiamo consigliare di optare per un portachiavi con la vostra foto o una collezione di stampe con i vostri momenti più belli. Dal fotografo potreste personalizzare vari oggetti con le foto, come un cuscino, una maglia, una tazza o un pupazzetto. Se scegliete di regalare al vostro papà una t-shirt personalizzata, vi consigliamo anche di inserire una bella scritta. Stesso discorso vale per i cappelli e un grembiule da cucina. C’è davvero l’imbarazzo della scelta, ma sicuramente riuscirete a trovare quello che fa per voi.

Ma se volete proprio sorprendere il vostro papà quest’anno organizzate una giornata insieme a lui. Proprio per la Festa del Papà 2020, il giorno 19 marzo, potete invitarlo a vedere un film insieme al cinema. Non solo, un’altra idea è quella di andare a pattinare sul ghiaccio o trascorrere una giornata al luna park. Pensate bene quale posto potrebbe aiutarvi a trascorrere insieme una giornata serena e divertente e iniziate a farvi un’idea. Ovviamente non passano mai di moda regali come un portafoglio, una cintura o una cravatta. Infine, ricordate sempre di scrivere un bigliettino simpatico di auguri per la Festa del Papà. Ora non vi resta che scegliere il regalo perfetto per sorprendere il vostro papà il prossimo 19 marzo 2020.