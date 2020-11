Alberi di Natale originali in poco spazio: quali scegliere

Avete poco spazio e non sapete come posizionare un grande albero di Natale? Maison du Monde offre la possibilità di inserire nella propria abitazione un albero anche in questo caso, ma di piccole dimensioni. Queste idee sono ideali anche per chi vuole posizionare sia un albero di Natale grande che altri in vari luoghi della casa. In questi casi, è fondamentale optare per piccoli alberelli, in grado di decorare la propria abitazione per il periodo natalizio. Vediamo insieme quali possiamo acquistare sul sito ufficiale dell’azienda.

ALBERI DI NATALE DI PICCOLE DIMENSIONI PER I PICCOLI SPAZI: QUALI SONO LE IDEE

Gli alberi di Natale di piccole dimensioni esistono e sono perfetti per essere posizionati nei piccoli spazi. Queste sono idee davvero molto originali per arricchire la propria casa con decorazioni natalizie e rendere così l’ambiente domestico più magico. Ovviamente possono anche essere posizionati in luoghi di lavoro, come ad esempio in ufficio. Su Maison du Monde vi segnaliamo vari prodotti che potrebbero fare al caso vostro.

In particolare, abbiamo individuato l’albero di Natale in metallo dorato con una dimensione di 95 cm, disponibile al prezzo di 17,99 euro. A soli 15,99 euro troviamo la decorazione natalizia con l’abete in legno di betulla e i fiocchi di neve. Vi segnaliamo l’albero di Natale destrutturato che ha una dimensione di 130 cm a 34,99 euro e la decorazione natalizia a forma di abete beige con una stella sulla cima a 19,99 euro. Tra le varie decorazioni natalizie di Maison du Monde abbiamo notato l’albero luminoso in rattan da 40 cm a 22,99 euro e l’albero decorativo da 30 cm a soli 6.99 euro. Sono presenti anche la decorazione natalizia a forma di abete luminoso da 20 LED a 24,99 euro e il piccolo albero appendere da 50 LED a 15,99 euro.

A 49,99 euro troviamo sul sito l’abete in metallo nero e a 23,96 il lotto composto da 4 statuette a forma di albero di Natale dorato da 30 cm. Potreste optare anche per l’albero di Natale bianco in metallo da 95 cm a 17,99 euro e l’albero sospeso essiccato da 70 cm a 10,99 euro. Vi consigliamo la decorazione natalizia a forma di abete stellato, bianco e marrone, da appendere a 14,99 euro. Per illuminare la vostra casa potreste anche scegliere l’abete a spirale in metallo a 39,99 euro. Per decorare i vostri mobili sono disponibili gli abeti con lustrini argentati o verdi e rossi.