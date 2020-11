Apparecchia la tavola con Maison du Monde: tutte le idee

Come apparecchiare la tavola a Natale? Maison du Monde ha diverse proposte che potrebbero fare al caso vostro. Le idee sono molteplici, ma sicuramente il vostro obbiettivo è quello di posizionare sulla propria tavola le decorazioni perfetto per rendere ancora più speciali pranzi e cene. Riuscirete indubbiamente a sorprendere i vostri cari, organizzando tutto nel migliore dei modi. Ma quale sono le idee più carine per apparecchiare la tavola a Natale? Vediamole insieme.

COME APPARECCHIARE LA TAVOLA, TUTTE LE IDEE DI MAISON DU MONDE

Apparecchiare la tavola in modo corretto a Natale è molto importante. È necessario scegliere le decorazioni giuste per rendere ancora più magici i pranzi e le cene durante le festività natalizie. Grazie ai prodotti proposti da Maison du Monde potrete giocare con i vari stili e colori.

In particolare, vi segnaliamo alcune idee per quanto riguarda il centro tavola. Ad esempio, potreste posizionare la candela in vetro blu, dove troviamo raffigurati un pinguino e i pompon bianchi. In alternativa, potete acquistare la parola decorativa Noel con la renna multicolore. Vi consigliamo, inoltre, la campana luminosa in vetro con le decorazioni natalizie. Di grande effetto è il portacandele blu e bianco o grigio su supporto in vetro, con la stampa che ricorda la festività. Per arricchire ancora di più la vostra tavola optate per i sacchetti con elementi naturali e per i rami natalizi con le pigne innevate. Non possono, naturalmente, mancare i tovaglioli. Su Maison du Monde sono disponibili quelli bianchi dedicati proprio a questa festività, dove vi sono raffigurati i paesaggi dorati e la scritta Merry Christmas. Vi segnaliamo anche i tovaglioli Merry Christmas blu notte con stampa e quelli Christimas Time rosa chiaro con stampa.

APPARECCHIARE LA TAVOLA NATALIZIA: SU MAISON DU MONDE PIATTI, TAZZINE, SEGNA POSTO , TOVAGLIE E MOLTO ALTRO

Quando apparecchiate la tavola a Natale non dimenticate i segna posti. Sul piatto potreste posizionare la parola decorativa Noel con l’abete innevato. Oppure vi segnaliamo il Christmas craker in carta con la stampa natalizia, come segna posto. Troverete sul sito ufficiale dell’azienda anche un set di elementi essiccati, che ricordano la stagione, che hanno un effetto brinato, utili per arricchire la tavola. Per il momento dedicato al caffè sono disponibili vari set di tazze in maiolica e piattini. Non mancano sul sito le tovaglie per la tavola: quella blu notte e dorata, quella écru con motivi dorati e quella azzurra. Vi segnaliamo i piatti di carta con la stampa dedicata al Natale, i piatti piani in vetro rosa con paillette, la confezione di 24 posate dorate, i sottopiatti color champagne in vetro D da 34 cm e il lotto da 6 piatti piani con motivi a onde in porcellana.

Troviamo inoltre: i piatti da dessert in porcellana, il set da 6 bicchieri di vino in vetro, la tovaglia rivestita con paillettes in lino beige, la tovaglia écru con motivi a righe dorate, i tovaglioli di carta rossi, il set da 4 coppe in vetro striato con bordo dorato, il vassoio da aperitivo con cinque coppette con motivi dorati in maiolica, le candele natalizie profumate, il set da 24 posate in acciaio inox dorate, la scodella in maiolica bianca per il pranzo, il lotto da 6 piatti da portata rossi, il set di 4 tovaglioli in cotone lavato, il set da 6 piatti fondi in porcellana, il set da 6 bicchieri da vino in vetro e da 6 bicchieri di vino color oro, la caraffa da whisky in cristallo e molto altro. C’è davvero l’imbarazzo della scelta tra tutti i prodotti proposti da Maison du Monde per apparecchiare la tavola a Natale!