Apparecchia la tavola con Ikea: le idee per Natale

Apparecchiare la tavola per Natale nel modo giusto è molto importante. Si tratta di un dettaglio che non va assolutamente sottovalutato. Per sorprendere i vostri cari, dovrete posizionare il tutto nel modo corretto. Sono diverse le decorazioni che è possibile inserire come centro tavola e non solo. A proporci qualche idea abbastanza interessante è Ikea. Sul sito ufficiale e nei punti vendita potrete trovare ciò che fa per voi! Scegliete, ovviamente, in base allo stile che avete intenzione di creare e ai colori che avete scelto per questo Natale 2020.

COME APPARECCHIARE LA TAVOLA A NATALE: LE IDEE NATALIZIE PROPOSTE DA IKEA

Sono diverse le idee natalizie proposte da Ikea per apparecchiare la tavola il giorno di Natale. Cosa scegliere? C’è davvero l’imbarazzo della scelta nella collezione della nota azienda multinazionale svedese. Non solo, i prodotti proposti sono disponibili a prezzi davvero accessibili. Dunque, non resta che dare un’occhiata ed eventualmente prendere in considerazione l’acquisto di alcuni di questi prodotti Ikea!

Per apparecchiare la tavola a Natale abbiamo indubbiamente bisogno dei tovaglioli natalizi! Grazie a essi riusciremo a rendere il tutto più speciale e magico. In particolare, da Ikea troverete il set di 30 tovaglioli di carta bianchi 38×38 cm a 1,70 euro che hanno come protagonista Babbo Natale. In alternativa, vi segnaliamo il set da 30 tovaglioli di carta a righe bianche e rosse a 0,85 euro. Con le dimensioni 33×33 cm vi sono anche i tovaglioli di carta eleganti rossi e bianchi che raffigurano i fiori, in un set da 30 pezzi a 1,25 euro. Non mancano ovviamente i classici tovaglioli rossi o bianchi. Ricordate il portatovaglioli rosso, che su Ikea è disponibile a 1,70 euro. Per apparecchiare la tavola potreste utilizzare le tovagliette all’americana di 37×37 cm per ogni posto, al prezzo di 0,85 euro. Trovate anche la ciotola con coperchio di 15 cm a 7,65 euro. Può tornarvi utile un bel vassoio decorato con i simboli del Natale, disponibile a 4,25 euro. In alternativa, vi è il vassoio rotondo con i fiori a 4,25 euro. Non dimenticate i bicchieri per il vino, acquistabili al prezzo di 2,95 euro e la bottiglia con il tappo, che trovate al prezzo di 1,70 euro. Per portare sulla tavola alcuni stuzzichini potrebbe servirvi il piatto di 32×26 cm a 21,25 euro. Infine, vi segnaliamo la ciotola di 15 cm a 12,75 euro e la ciotola di 11 cm a 11,05 euro.