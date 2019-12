Come decorare i bicchieri a Natale per una tavola perfetta (VIDEO)

Come decorare i bicchieri a Natale per una tavola perfetta? La tavola del cenone della vigilia e quella di Natale devono essere davvero ben studiate per fare un figurone con gli ospiti. Una cosa che non tutti sanno è che si possono decorare addirittura i bicchieri in maniera semplice e divertente. Nel video che vi proponiamo in questo articolo vi mostriamo il tutorial realizzato da #DIYbySelena. Se avete deciso di fare qualcosa di carino per queste feste di Natale a casa vostra non potete di certo fare brutta figura con la zia che ha sempre tutto perfetto, o con la suocera che non perde occasione per criticarvi! Con i bicchieri decorati a tema natalizio potrete davvero stupire tutte, anche le più pignole. Ecco di seguito come fare e cosa occorre.

Come decorare i bicchieri a Natale per fare bella figura e divertirsi

Con il video di #DIYbySelena potrete capire come decorare i bicchieri a Natale in maniera originale. Si tratta di idee il cui risultato è bellissimo e la realizzazione è molto semplice. Sono bicchieri da utilizzare per tutte queste giornate di festa, sia per la tavola di Natale che di Capodanno. Scopriamo quindi cosa occorre:

bicchieri

smalti argentati o dorati, anche glitterati

smalto che si illumina al buio

stelline adesive

acqua

zucchero a velo

Per realizzare il primo bicchiere basta usare due smalti di colore argentato o dorato, di cui uno deve avere dei brillantini. Come si vede nel video, basta decorare la parte bassa del bicchiere e la sua base con uno smalto per poi passare anche i brillantini.

La seconda idea consiste nell’attaccare delle stelline adesive dorate. In alternativa potrete disegnare delle stelle con gli smalti per le unghie. Abbiate cura di non arrivare ai bordi che sono quelli che vanno a contatto con la bocca. Le stelline dipinte con lo smalto possono poi essere arricchite con uno smalto con i glitter.

L’ultima idea è quella di creare un bicchiere innevato. Come fare? Utilizzate due ciotoline, una con dell’acqua e una con dello zucchero a velo. Immergete il bicchiere prima nell’acqua, per mezzo centimetro o un centimetro al massimo, e poi mettetelo nella ciotola con lo zucchero a velo. I bordi diventeranno bianchi e lo zucchero si solidificherà una volta asciutto.

Nel video si consiglia anche di passare, sulle varie decorazioni, dello smalto per unghie che si illumina al buio, così che di sera i bicchieri siano anche luminosi. Che ne pensate di queste semplici e bellissime idee su come decorare i bicchieri a Natale?