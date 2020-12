Come non ingrassare durante le feste di Natale: dieta e consigli

Durante le feste di Natale è bene non prendere peso. Ma come fare per non ingrassare? Al fine di non ritrovarsi con i chili di troppo dopo le festività è bene seguire determinati consigli. Non bisogna temere: è possibile godersi pranzi e cene con serenità senza prendere peso. Difficile, naturalmente, resistere ai dolci e ai piatti che ci ritroviamo sulla tavola a Natale. Vediamo ora insieme quali regole seguire per evitare di ingrassare durante le feste natalizie.

NATALE, I CONSIGLI PER NON INGRASSARE DURANTE LE FESTE: COME NON PRENDERE PESO

Per non ingrassare durante le feste di Natale è importante seguire alcuni importanti consigli. Il nutrizionista di Melarossa, Luca Piretta, pensa bene di indicare quali sono queste regole che dovremmo seguire un po’ tutti per evitare di prendere peso a causa dei pranzi e delle cene di cui godiamo nel periodo natalizio. Durante le festività possiamo concederci qualche piccolo sgarro, senza avere dei sensi di colpa. Ovviamente non dobbiamo esagerare. Cosa dobbiamo fare per non prendere quei chili di troppo? Il nutrizionista spiega che sarebbe meglio scegliere 2 o 3 giorni liberi dalla dieta, proprio per goderci con tranquillità i pranzi e le cene. Cerchiamo, allo stesso tempo, di tenere a mente alcuni accorgimenti per non rischiare.

Evitiamo il pane: risparmiamo così una bella quantità di calorie.

Evitiamo di mangiare il pandoro o il panettone subito dopo i pasti. Sarebbe meglio consumarlo nel pomeriggio come uno spuntino.

Evitiamo gli eccessi con vino, birra e alcolici: l’importante è non esagerare.

Evitiamo, invece, i superalcolici. Stiamo parlando di grappa, amari e whisky.

Non rinunciamo al liquore a fine pasto (saltuariamente), ma non abbiniamo altri alcolici.

Alternate i dolci light a quelli super sostanziosi.

Quando prepriamo noi stessi i piatti per i pranzi e le cene ci sono alcuni consigli che possiamo seguire per evitare di prendere quei chili di troppo durante le festività natalizie: