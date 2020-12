5 tisane detox invernali post abbuffate natalizie: come prepararle

Ci sono cinque tisane detox invernali, ideali per essere consumate dopo le abbuffate natalizie. Sicuramente nel periodo di Natale un po’ tutti ci lasciamo andare durante i pranzi e le cene. Impossibile rinunciare ai pasti che ritroviamo sulle nostre tavole e ai dolci che fanno parte della tradizione natalizia. Queste tisane permettono il drenaggio dei liquidi e l’eliminazione delle tossine in eccesso. Infatti, queste bevande sono perfette per smaltire gli eccessi delle feste di Natale e per eliminare il gonfiore. Dunque, oltre a portare avanti una dieta, è bene anche consumare le tisane detox invernali.

ABBUFFATE NATALIZIE, 5 TISANE DETOX INVERNALI DA BERE DOPO PER SGONFIARE E DRENARE

Dopo le abbuffate natalizie è bene portare avanti un’adeguata alimentazione per tornare in forma. Non devono mancare le tisane detox invernali, da consumare dopo le feste del Natale. Oltre a bere tanta acqua, possono tornarci utili queste bevande. In particolare, ci aiutano a eliminare le tossine in eccesso e a favorire il drenaggio dei liquidi. Aiutano anche il lavoro che svolgono gli organi emuntori, come i reni, il fegato e l’intestino. Sono diverse le erbe, i frutti e le piante che sono protagonisti delle tisane detox per il post Natale. Ma quando bisogna berle? È consigliato consumarle al mattino appena svegli e nel corso della giornata, lontano dai pasti. Devono essere sempre calde, in quanto il calore favorisce l’eliminazione dei liquidi corporei.