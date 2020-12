Regali di Natale e frasi per i bigliettini: 10 idee

Siete alla ricerca di idee regalo per Natale 2020? Siete giunti nel posto giusto, in quanto abbiamo deciso si segnalarvi qualche consiglio su cosa regalare per sorprendere amici, parenti e partner durante questa speciale festività. Il Natale è sicuramente una delle feste più apprezzate di sempre e rappresenta anche il momento in cui ci scambiamo i regali. Ma ogni anno ci ritroviamo sempre con lo stesso dilemma: cosa posso regalare ai miei cari? Un altro aspetto che non dobbiamo assolutamente sottovalutare riguarda il bigliettino di auguri che accompagnerà il vostro regalo. È molto importante scegliere la frase giusta!

COSA REGALARE A NATALE: QUALI REGALI SCEGLIERE, LE IDEE

Il Natale sta arrivando e noi dobbiamo sbrigarci a scegliere cosa regalare ai nostri cari. Quali regali scegliere per strappare un sorriso ai nostri cari. Sono davvero tante le idee che possiamo prendere in considerazione. Indubbiamente la vostra scelta deve ricadere sull’idea che, secondo voi, potrebbe rispettare i gusti del destinatario del regalo natalizio. Vediamo ora insieme quali sono i consigli.

Accessori per la casa : se il vostro regalo è per una persona che ama prendersi cura della sua abitazione. Sono davvero tanti gli oggetti che troviamo in commercio. In particolare, vi segnaliamo gli specchi, le cornici e i quadri. In alternativa, optate per gli accessori per la cucina, come un set di piatti o bicchieri. Anche la stanza da letto è una zona che potrebbe accogliere il vostro regalo. In questo caso, vi consigliamo ad esempio un set di asciugamani o le trapunte. Infine, non possiamo non consigliarvi le candele profumate, grandi protagoniste in questi ultimi anni nei regali natalizi.

Un regalo tecnologico : ideale per qualsiasi persona. Nel 2020 non possiamo di certo rinunciare alla tecnologia. Dunque, questo genere di doni risulta essere perfetto! Ovviamente si tratta di una categoria vasta, dove c'è l'imbarazzo della scelta. Scegliete tenendo conto delle esigenze dei vostri cari, tra accessori per gli smartphone, i tablet e i pc.

Un buon libro : da sempre una buona idea. Ideale per chi ama leggere, questo regalo può essere davvero speciale. Ricordate di scegliere il titolo giusto!

Un regalo basato sulle passioni : scegliete in base agli hobby dei vostri cari. Ama il giardinaggio? Allora optate per un kit dedicato alla cura del giardino. Questo è solo un esempio, infatti è importante tenere conto della passione che ha il destinatario del vostro regalo.

Gioielli : un'idea regalo che non passa mai di moda. Un dono che riesce sempre a sorprendere chi lo riceve! Scegliete tra orologi, collane, bracciali e anelli. Non dimenticate di controllare le varie offerte che le aziende preparano per l'occasione, come Pandora e Stroili.

Abbigliamento : se il destinatario del regalo è un amante della moda non potete non prendere in considerazione questa idea. Tra maglie, cappotti e pantaloni, c'è l'imbarazzo della scelta.

Accessori donna : se il destinatario del regalo è una donna. Borse, scarpe, sciarpe, cappelli e molto altro per sorprendere le figure femminili che fanno parte della vostra vita.

Accessori uomo : se il destinatario del regalo è un uomo. Marsupi, cinture, cappelli e sciarpe sono perfetti per l'occasione.

Profumi : un'altra idea regalo che non passa mai di moda! Che sia un uomo o una donna, il destinatario del vostro dono non potrà non apprezzarlo!

Intimo: un settore che vanta la presenza di tantissimi prodotti. Tra completini, collant, calzini riuscirete sicuramente a trovare quello che fa al caso vostro.

COME FARE GLI AUGURI A NATALE: ACCOMPAGNATE IL REGALO CON UN BIGLIETTINO NATALIZIO

Ricordate di accompagnare il vostro regalo con un biglietto di auguri di Natale. Ma quali frasi scegliere?

Natale è una parola che trasmette felicità solo a pronunciarla. Il più grande augurio che possa farti è che sia Natale ogni giorno!

Con te è Natale tutto l’anno. Grazie di esserci sempre. Buon Natale!

A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati. (Alda Merini)



Trovare qualcuno a cui donare il cuore è il più bel regalo che possiamo farci. Buon Natale! (cannovaV, Twitter)



Il Natale è gioia, gioia religiosa, gioia di Dio, interiore, di luce, di pace. (Papa Francesco)



Ti auguro gioia, amore e felicità, buon Natale!



Che questo Natale ti porti una montagna di sogni da realizzare. Buon Natale!

Quando leggerai questo messaggio, chiudi gli occhi e ricorda tutti i momenti più belli e felici della tua vita… Questo è quello che ti auguro: una vita piena di gioia e serenità. Auguri di Natale!



Buon Natale per ogni cosa che troverai sotto l’albero, per ogni sorriso che ti farà star bene, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore. Auguri!