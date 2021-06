Tendenze nozze per la fine del 2021: consigli per i matrimoni

I matrimoni possono essere celebrati e presto non ci sarà più nemmeno il coprifuoco. Il momento è ideale per tutte quelle coppie innamorate che hanno già rimandato le nozze a causa delle pandemia o semplicemente non vedono l’ora di coronare il loro sogno d’amore. Per rendere un matrimonio perfetto in questo 2021 ci sono comunque delle tendenze da poter seguire oppure dei consigli che sarebbe un peccato ignorare. A tal proposito c’è da dire che sicuramente non sarà una festa con tantissime persone a causa delle restrizioni o per evitare pericoli. Anche per questo molte coppie decidono di optare per più party: uno con i parenti, uno con gli amici, uno con i colleghi…

Rendere il matrimonio perfetto nel 2021 seguendo tendenze e consigli utili

Come rendere un matrimonio perfetto nel 2021 stando al passo con le ultime tendenze? Sicuramente è importante partire dal giorno della celebrazione. Gli sposi spesso optano per dei giorni della settimana e quindi non più per il weekend o per il classicissimo sabato che ormai perde sempre di più la sua fama in fatto di nozze. Abbiamo già detto che gli invitati alla festa saranno pochi ma non per questo dovrete fare meno attenzione ai dettagli, anzi. E’ pur sempre vero che gli spazi saranno ridotti e il cibo sarà meno per evitare gli sprechi. Coccolare un po’ parenti ed amici nel giorno più importante sarà fondamentale. Avanti quindi con inviti personalizzati, segnaposti particolari, centrotavola che possa rispecchiare lo stile dell’intera festa e ovviamente la cura delle decorazioni del luogo prescelto. Molto importante è anche la scelta delle bomboniere per gli ospiti e di regali in maniera più generale.

Le scelte degli sposi per celebrare i matrimoni nel 2021: che cosa dicono le tendenze delle nozze quest’anno

Entrando un po’ di più nei dettagli delle tendenze per i matrimoni del 2021, va sicuramente moltissimo la festa eco-friendly e sostenibile. Quindi gli sposi potranno scegliere più accuratamente i materiali sui tavoli e tutte le decorazioni, non solo ovviamente. Se poi vogliamo essere perfettamente al passo con la moda, non si può ignorare la scelta dell’oro giallo per le fedi di marito e moglie.