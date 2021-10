Addobbiamo la casa in Avvento: 10 idee da UNF

Si avvicina sempre di più il mese di dicembre ma soprattutto il Natale 2021. Chi ama questa magica festività già non vede l’ora di decorare tutta la casa e fare l’albero. Oltre a scegliere i vari addobbi però non dobbiamo dimenticarci degli immancabili e tradizionali calendari dell’avvento, un vero must per chi già non vede l’ora che arrivi il 25 di dicembre. In questo articolo vi sveleremo dieci idee su come addobbare la casa in avvento e vi proporremmo qualche consiglio sui calendari più belli, creativi e moderni da poter utilizzare quest’anno. Non ci resta che prepararci a essere guidati dalla magia del Natale che per molte persone in tutto il mondo, è il periodo più bello dell’anno.

Le nostre idee per il calendario dell’avvento perfetto da avere in casa

10 idee per addobbare la casa durante l’avvento:

Il super classico calendario con i cioccolatini dentro che si trova facilmente nei supermercati; è perfetto anche per i bambini che amano moltissimo il cioccolato. Inoltre non vi farà spendere molto!

Il calendario dell’avvento Riko con gli scatolini, a forma di albero di natale. Dentro ci possiamo mettere davvero di tutto scegliendo quanto budget investire!

Il calendario dell’avvento a forma di casa di marzapane perfetto per chi è bravo in cucina

Un calendario formato da una ghirlanda di calzine natalizie con i numeretti sopra

Il calendario a forma di abete che si può realizzare in feltro creando le ventiquattro taschine con i numeri

Un vero e proprio mobiletto con i cassetti, magari bianco e magari con degli oggetti natalizi sopra per decorare

La candela dell’avvento colorata

Una federa d’arredo con ventiquattro taschine

Il calendario dell’avvento home made con cartoncini, spago e tanti adesivi colorati per scatenare la fantasia dei più piccoli

Un set di candele con vasetto in vetro e con i numeri

L’immancabile calendario dell’avvento

Insomma, come avrete visto ci sono davvero tante idee da poter adottare e tante altre che vi attendono. Qui l’originalità e il gusto gioca sempre un ruolo fondamentale. Comunque difficilmente riuscirete a fare a meno del calendario dell’avvento. D’altronde se amate il natale, vorreste che i giorni passassero molto velocemente e questo è proprio un bel modo per tenere il conto dei giorni che trascorrono fino al tanto atteso 25 dicembre.

Non solo calendari

La casa che si prepara per il Natale si può anche riempire di piccole Stelle di Natale, di fiori finti, di centro tavola da preparare con le candele…Poi ci sono davvero tante tante cose che si possono fare anche con i bambini per prepararsi al Natale magari usando anche le pigne che sono sempre perfette per il Natale.

