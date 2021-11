Un Natale vintage con i consigli di Maison du Monde: cosa scegliere

Se siete appassionati di vintage e proprio non sapete come addobbare la vostra casa a Natale siete arrivati nel posto giusto. Trovare delle decorazioni vintage, infatti, non è così semplice e non tutti i negozi ne sono forniti. Ovviamente c’è chi predilige uno stile moderno e magari in linea con lo stile del proprio arredamento. Oggi però vi daremo qualche chicca sul natale vintage grazie ai consigli di Maison du Monde che mette in vendita tantissime decorazioni natalizie decisamente particolari. Scopriamo insieme le più belle da scegliere. Ormai manca un mese e mezzo al Natale ed è arrivato il momento di scegliere gli addobbi che più ci piacciono per dare un tocco magico alle nostre case.

Le decorazioni natalizie vintage di Maison du Monde: ecco quali possiamo scegliere per addobbare casa a Natale

Tra le più belle decorazioni vintage per natale by Maison du Monde:

Ghirlanda di campanellini : la struttura è in metallo nei colori verde, rosso e bianco e composta anche da iuta. L’altezza è di 130 cm e il prezzo è di 9,99 euro.

: la struttura è in metallo nei colori verde, rosso e bianco e composta anche da iuta. L’altezza è di 130 cm e il prezzo è di 9,99 euro. Fodera di cuscino di Natale : il modello happy new year è una fodera in cotone rosso e stampato. Oltre alla scritta molto carina sono presenti anche dei sonagli e dei pompon colorati. Il prezzo per l’acquisto è di 12,99 euro.

: il modello happy new year è una fodera in cotone rosso e stampato. Oltre alla scritta molto carina sono presenti anche dei sonagli e dei pompon colorati. Il prezzo per l’acquisto è di 12,99 euro. Calendario di Natale: un oggetto che non manca mai è il calendario ma questo è decisamente natalizio perché è a forma di renna e nei colori rosso e verde. Il prezzo è di 6.99 euro.

un oggetto che non manca mai è il calendario ma questo è decisamente natalizio perché è a forma di renna e nei colori rosso e verde. Il prezzo è di 6.99 euro. Palla con neve Babbo e Mamma Natale : più vintage della palla trasparente di vetro con la neve dentro forse non c’è nulla. Qui poi sono presenti: babbo natale, mamma natale, abeti e regali. Il prezzo per l’acquisto ammonta a 5,99 euro.

: più vintage della palla trasparente di vetro con la neve dentro forse non c’è nulla. Qui poi sono presenti: babbo natale, mamma natale, abeti e regali. Il prezzo per l’acquisto ammonta a 5,99 euro. Calendario dell’Avvento : Maison du Mondo propone il calendario dell’Avvento perpetuo con un pannello in metallo multicolore molto bello. Questo oggetto costa 19,99 euro.

: Maison du Mondo propone il calendario dell’Avvento perpetuo con un pannello in metallo multicolore molto bello. Questo oggetto costa 19,99 euro. Ghirlanda di Natale: anche questa è una delle decorazioni immancabili. Si tratta di una ghirlanda con effetto smerigliato decorata con pigne, iuta e stelle. Il prezzo è di 7,99 euro.

La collezione vintage di Maison du Monde pensata per il natale è in realtà molto più ampia. Vi basterà fare un salto in uno store oppure nel negozio online per scegliere quello che vi piace di più. Tra l’altro non dimenticate che nel mese di novembre ci sarà anche il black friday per cui si potranno acquistare molte cose a prezzi scontati.

