I mercatini di Natale a Trento: tutti gli appuntamenti del 2021

Il Natale 2021 è ormai alle porte. Mancano poche settimane all’arrivo della stagione più magica che ci sia e tutte le città si stanno preparando con addobbi, decorazioni, luminarie e gli immancabili mercatini. I mercatini, infatti, sono un vero must e si trovano in tutta Italia. Qui si possono acquistare i decori natalizi per la casa, gli addobbi luminosi, quelli più particolari, i regali e i prodotti di artigianato e tradizione. Il cibo poi non manca mai. In questo articolo vi parleremo, in particolar modo, dei mercatini di Natale 2021 che si terranno in Trentino Alto Adige, concentrandoci sulla città di Trento. Ci saranno delle regole molto precise da seguire per chi deciderà di partecipare agli eventi nella zona di Trento. Al momento è necessario avere il green pass ma nelle prossime settimane potrebbero arrivare, a causa dell’aumento dei contagi in Italia, anche nuove regole; non è da escludere che per i non vaccinati sarà più difficile accedere ad alcune aree. Sul sito della regine potrete comunque leggere tutti gli aggiornamenti in tempo reale per essere sempre informati. Al momento infatti, non ci sono state comunicazioni di sorta in merito.

Tutti i dettagli sui mercatini di Natale 2021 a Trento: quello che c’è da sapere

I mercatini di Natale a Trento apriranno i battenti a partire dal 20 novembre 2021 fino al 9 gennaio 2021. Ci sarà quindi davvero molto tempo per visitare questi mercatini che rimarranno aperti per un tempo più lungo rispetto a tanti altri. Gli orari saranno a partire dalle ore 10 fino alle ore 19.30, per tutti i giorni. Il natale a Trento si respirerà soprattutto tra Piazza Fiera, Piazza Battisti e Piazza Santa Maria Maggiore. Qui verranno allestiti i mercatini ma non solo. I visitatori, infatti, potranno ritrovarsi a camminare e ad ammirare i vari stand tra addobbi e cibo e le luminarie.

Come si può immaginare, per via del Covid, ci saranno alcune restrizioni a partire dal fatto che ci saranno meno stand. Le casette di legno, per esempio, passeranno dall’essere 90 ad essere 60 ma la magia del natale si respirerà comunque. Ci sarà anche uno spettacolo di luminarie. I trentini e tutti i turisti e curiosi che vorranno fare un salto ai mercatini di Trento dovranno essere in possesso di green pass. L’accesso sarà garantito quindi con il vaccino oppure con il tampone effettuato poche ore prima, come da regola per avere il pass verde tra le mani. Come detto in precedenza, sarà la provincia di Trento qualora ci fossero novità, a comunicare le ultime notizie in merito.

Da non perdere i mercatini di Natale in Alto Adige