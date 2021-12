Segnaposti di Natale facilissimi da fare: 5 idee da UNF

Dicembre è arrivato e le feste natalizie si avvicinano sempre di più. Il momento più magico dell’anno diventa ancora più bello se vissuto insieme alla propria famiglia, ai propri cari e ai propri amici più stretti. Perché non riunirsi a tavola tra un pranzo e un cenone? Sono davvero dei grandi classici a natale. Ovviamente, anche quest’anno, ci vorranno le giuste accortezze, le normali attenzioni e bisognerà tenere d’occhio le restrizioni che sembrano ormai essere in arrivo… Ma torniamo a noi e alle cose belle. Se state pensando alla tavola, dovrete pensare anche a dei segnaposti e realizzarne alcuni semplici e originali è più facile del previsto. Anche per il Natale 2021 abbiamo selezionato per voi alcune idee molto carine per preparare in casa dei segnaposti. Quando facciamo le cose con le nostre mani, il valore è ancora più prezioso!

Ecco cinque segnaposti facili da realizzare e perfetti per la tavola di Natale

Qui di seguito, cinque idee che abbiamo pensato per voi:

La pallina con il nome: ci vuole veramente un attimo per realizzarla. Basterà prendere una pallina che si usa per decorare gli alberi di natale. Invece del gancetto classico, servirà un piccolo pezzo di spago a cui legare un cartoncino con scritto sopra il nome del vostro ospite.

ci vuole veramente un attimo per realizzarla. Basterà prendere una pallina che si usa per decorare gli alberi di natale. Invece del gancetto classico, servirà un piccolo pezzo di spago a cui legare un cartoncino con scritto sopra il nome del vostro ospite. La pigna : anche questo è un classico molto veloce. Acquistate delle pigne natalizie, si trovano facilmente nei negozi. O magari le avete naturali nel vostro giardino. Vi basterà appoggiare il bigliettino con il nome sullo strobilo.

: anche questo è un classico molto veloce. Acquistate delle pigne natalizie, si trovano facilmente nei negozi. O magari le avete naturali nel vostro giardino. Vi basterà appoggiare il bigliettino con il nome sullo strobilo. Dischetti di legno: è un’idea molto fine e minimal perfetta per le tavole molto eleganti. Potrete scrivere il nome direttamente sulla rondella oppure adagiarci un cartoncino.

è un’idea molto fine e minimal perfetta per le tavole molto eleganti. Potrete scrivere il nome direttamente sulla rondella oppure adagiarci un cartoncino. Cappellini di Babbo Natale : dotatevi di cartoncini rossi e ovatta. Dovrete ritagliare un quadrato di cartoncino per realizzare un cono, la classica forma ‘a cappello’, e chiuderlo con del nastro adesivo. Dopodiché basterà prendere un po’ di ovatta e adagiarla sulla base e sulla punta. Il nome potrete scriverlo direttamente sul rosso del cappellino.

: dotatevi di cartoncini rossi e ovatta. Dovrete ritagliare un quadrato di cartoncino per realizzare un cono, la classica forma ‘a cappello’, e chiuderlo con del nastro adesivo. Dopodiché basterà prendere un po’ di ovatta e adagiarla sulla base e sulla punta. Il nome potrete scriverlo direttamente sul rosso del cappellino. Molletta natalizia: potrete riciclare una mollettina dal vostro stendino e attaccarci con un po’ di colla un fiocchetto rosso o un piccolo oggetto natalizio. In realtà spesso si trovano in vendita già pronte. Preparate un cartoncino con il nome del vostro invitato e bloccatelo nella molletta.

Che ne dite di queste idee per i segnaposto di Natale? Avete trovato l’idea giusta per la vostra casa?

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".