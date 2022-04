Per la festa della mamma stupiscila con il profumo più adatto

Figlie e figli siete richiamati all’attenzione! La festa della mamma 2022 si sta avvicinando sempre di più ed è arrivato il momento giusto per iniziare a pensare ad un regalo speciale. Innanzi tutto ai più smemorati, ricordiamo che la festa della mamma cade sempre la seconda domenica di maggio per cui quest’anno, sarà celebrata l’8 maggio 2022. Ovviamente ogni giorno si dovrebbero celebrare le mamme per tutto ciò che fanno ma in questa giornata così speciale c’è chi vorrebbe fare un pensierino in più. E allora perché non regalare un bel profumo? Se sapete già qual è il preferito di vostra madre sicuramente non avrete problemi nella scelta. Se però non sapete su cosa orientarvi o magari volete stupire con una fragranza diversa, vi diamo direttamente una mano noi.

Abbiamo infatti selezionato alcuni bellissimi e buonissimi profumi che potreste scegliere di regalare alla vostra mamma nel giorno della festa delle mamme. Sono dei profumi abbastanza diversi tra di loro ma tutti perfetti per poter fare un meraviglioso regalo. Ovviamente un po’ dipenderà dai gusti personali ma senza dubbio conoscerete cosa preferisce vostra madre. Andiamo a vedere insieme alcuni fantastici profumi.

I profumi perfetti per la festa della mamma

Ecco i cinque profumi che abbiamo selezionato per voi:

Eau de Parfum Armani My Way: la fragranza comprende: gelsomino, tuberosa e fiori bianchi. Quasi impercettibilmente, si avvertono anche toni più muschiati quali il cedro e la vaniglia che si intrecciano tanto da andare a creare un fondo agrodolce. Il prezzo per l’acquisto è di 71,95 euro. CLICCA QUI PER ACQUISTARE ON LINE IL PROFUMO

Eau de Parfum Black Opium Yves Saint Laurent: comprende le fragranze dell’accordo di pera, l’essenza di mandarino, la vaniglia, fiori d’arancio, fiori bianchi, un accordo di caffè nero, l’essenza di cedro, di muschio bianco e patchouli. Il costo è di 90,45 euro. CLICCA QUI PER ACQUISTARE ON LINE IL PROFUMO

Burberry Classic Eau de Parfum: è fruttato e femminile, e va a fondere infatti quelle note fruttate, floreali e muschiate, creando poi un vero e proprio accordo complesso che cattura tutti gli aspetti della femminilità. Il prezzo è di 39,45 euro. CLICCA QUI PER ACQUISTARE ON LINE IL PROFUMO

Eau de Toilette Vapo Pour Femme Dylan Turquoise Versace: questa fragranza viene descritta come una calma brezza marina che accarezza la pelle, portando i sensi alle calde giornate estive in vivo. Il prezzo per l’acquisto è di 75,95 euro. CLICCA QUI PER L’ACQUISTO ON LINE DEL PROFUMO

Chloé Eau de Parfum for Her: è un profumo gioioso ma seducente quindi molto femminile oltre che perfetto da indossare tutti i giorni sulla propria pelle. Il prezzo è di 67,45 euro. CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL PROFUMO ON LINE

Vi ricordiamo che i prezzi dei profumi variano in base al momento dell’acquisto.