Idee regalo festa della mamma: scegli un cofanetto beauty

Siamo vicini alla Festa della Mamma e per celebrare al meglio questa giornata date un’occhiata alle tante idee regalo. Indubbiamente, tra le più gettonate vi sono quelle del mondo beauty. In commercio troverete diversi tipi di cofanetti per la cura della pelle, del corpo e dei capelli. La scelta si basa su ciò che ritenete sia più adatto alla vostra mamma e sul prezzo, ovviamente. Troviamo set economici e non. La selezione che abbiamo fatto su Pinalli vi permetterà di scegliere tra i migliori cofanetti beauty di diverse fasce di prezzo. Vediamo ora insieme quali sono le idee regalo per la Festa della Mamma 2022 che abbiamo scelto di consigliarvi oggi.

Vi ricordiamo che quest’anno la festa della mamma sarà l’8 maggio 2022.

Festa della Mamma, idee regalo 2022: i cofanetti beauty

L’8 maggio è l’occasione giusta per dedicare un pensiero a una delle figure più importanti della vostra vita. Per celebrare la donna che vi ha messo al mondo e vi ha cresciuto non potete non pensare a un’idea regalo speciale. Ma cosa regalare per la Festa della Mamma? Nel settore beauty troviamo vasta scelta di set che racchiudono vari prodotti utili per la cura della pelle e dei capelli. Abbiamo selezionato anche il cofanetto con il profumo Sì di Giorgio Armani. Non mancano cofanetti con creme e trattamenti viso. Questi set vi permetteranno di acquistare alla vostra mamma più di un prodotto! Ecco quali sono i cinque set beauty come idea regalo.

SHISEIDO BENEFIANCE a 84,50 €. Un trattamento viso idratante e antirughe. Per sfidare i segni del tempo e avere una pelle dall’aspetto giovane. Il set contiene la crema Wrinkle Smoothing, il concentrato ULTIMUNE Power Infusing, la crema Overnight Wrinkle Resisting e la crema occhi Wrinkle Smoothing. L’intero trattamento garantisce 48 ore di idratazione e una pelle compatta e liscia. Clicca qui per saperne di più e acquistare il prodotto on line

DIOR Cofanetto J’adore a 99,00 €. Un cofanetto elegante per celebrare la Festa della Mamma. L’iconica eau de parfum di J’adore incontra il latte per il corpo sublimante. La coppia perfetta per un regalo speciale. Il set contiene un flacone da 50 ml di eau de parfum J’adore e il latte per il corpo J’adore da 75 ml. Clicca qui per saperne di più e acquistare on line

AVEDA NUTRIPLENISH Deep Moisture – Discovery Set a 21,50 €. Un cofanetto più economico ma ricco di prodotti utili per avere i capelli più sani. Il trattamento prevede un’idratazione super nutriente fino a 72 ore, che assicura capelli luminosi e morbidi. Il set include shampoo deep, conditioner deep e leave-in conditioner. Clicca qui per saperne di più e acquistare on line

GIORGIO ARMANI Set Eyes To Kill a 30,30 €. Si tratta di un cofanetto make up che ha come protagonista il mascara Eyes to Kill, utile per intensificare lo squardo con una sola passata. Il set è composto anche dal profumo Sì di Giorgio Armani da 7 ml e il mini rossetto Lip Power. Clicca qui per saperne di più e per l’acquisto on line

PINALLI LIMITED EDITIONVIP SELECTION BOX by GOOVI a 59,90 €. Un’esplosione di energia per la pelle racchiusa in questa selezione di prodotti skincare del brand di cui è cofondatrice Michelle Hunziker. Il set include SMOOTH & TONIC (booster integratore alimentare 60 capsule), I AM SO SMOOTH (siero viso acido ialuronico) e FEELING MYSELF (mousse detergente). Clicca qui per saperne di più e procedere con l’acquisto



Le idee regalo per la festa della mamma non mancano. Di certo avrete trovato il cofanetto che più fa per voi!