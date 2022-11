I centrotavola fai da te per un Natala home made

Ecco delle idee e dei suggerimenti per realizzare dei centrotavola da utilizzare nel periodo di Natale: tutto fatto in casa

Che cosa state aspettando per decidere come addobbare la casa a Natale? Novembre è il mese perfetto per dedicarsi a tutto quello che ci serve per rendere la nostra casa meravigliosa in occasione delle feste di Natale. E molte persone amano preparare in casa degli addobbi. I centrotavola sono gettonatissimi e spesso si possono fare senza tanti sforzi, anche dei bellissimi lavori con i consigli di chi prepara senza comprare, queste decorazioni. Oggi vi parliamo dei centrotavola fai da te per un Natale homemade, che ne dite?

Natale è davvero il periodo più bello dell’anno e dare libero sfogo alla propria fantasia per addobbare casa e rendere il clima di festa magico e irresistibile, è davvero un momento incredibile. E allora, perchè non approfittare della serenità che mette questa festa per dedicarsi a delle splendide decorazioni fai da te da realizzare in casa per questo Natale? E’ davvero semplicissimo e basta poco, senza spendere nulla o quasi, i risultati che si ottengono sono eccezionali.

Ecco allora come si può realizzare un bellissimo centrotavola per le feste, al quale si possono abbinare poi dei segnaposto, anche questi, fatti in casa. Vi diamo qualche suggerimento.

Come fare in casa dei centrotavola natalizi

Per prima cosa, provate ad abbandonare i classici colori natalizi, scegliete un bel blu o un verde bosco. Basteranno delle palline dell’albero di Natale messe in un cestino con un nastrino e il gioco è fatto. Oppure provate a farne uno con la frutta, le arance sono perfette sia decorate con dei chiodi di garofano oppure a rotelline essiccate in forno. Un’altra idea potrebbe essere quella di utilizzare delle pigne con delle candele, da mettere in un vassoio e decorare con dei nastrini. Se invece volete realizzare un centrotavola tutto da mangiare, sperimentate delle formine natalizie da ritagliare dal panettone o dal pandoro, magari degli alberelli. Davvero molto originale e adatto ai bambini è invece il centrotavola realizzato con le classiche caramelle natalizie, quelle bianche e rosse ad uncino, un bel vaso pieno con quelle e l’effetto è assicurato. Insomma, basta davvero poco per rendere il Natale originale e soprattutto personalizzato. Queste sono solo delle idee che vi abbiamo suggerito, ma le varianti esistenti sono tantissime, basta dare libero spazio alla propria fantasia e…via con fai da te!

Le idee per voi

Avete trovato la giusta soluzione per addobbare la vostra casa con un bellissimo centrotavola? Per chi vive in posti che hanno una vegetazione dal sapere invernale sarà ancora più semplice perchè si possono usare le amate pigne, il vischio, le foglie! Insomma usiamo la fantasia per realizzare delle bellissime idee.