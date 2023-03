Idee regalo Festa del papà: come realizzare il portapenne fotografico

Idee regalo per la festa del papà: facciamo un portapenne fotografico con i bambini

Anche quest’anno, è tempo di cercare idee regalo per la festa del papà e anche quest’anno abbiamo pensato a delle idee da darvi per realizzare un dono, magari fatto in casa. Un regalo home made, che ne dite? In occasione della festa del papà i bambini si prodigano a creare oggetti da poter regalare all’uomo più importante della loro vita. Per la festa del papà vogliamo mostrarvi come realizzare il portapenne fotografico da regalare. Si tratta di un dono molto utile, che il papà potrà portare in ufficio, e al contempo guardandolo avrà modo di vedere la foto del suo bambino o della sua bambina. Dunque, con questo lavoretto, i papà saranno davvero felici. Bisogna scegliere le foto più significative e sicuramente non sbaglierete. Vediamo quindi come realizzare il portapenne fotografico da regalare per la festa del papà.

L’idea di creare un portapenne fotografico da regalare alla festa del papà è del blog fiabedilucia.it. Il 19 marzo i bambini potranno donare questo originalissimo e bellissimo lavoretto al loro eroe.

Come fare in casa un regalo per la festa del papà

Occorrente per realizzare il portapenne fotografico per la festa del papà

carta da origami con la fantasia che più vi piace

vecchio portapenne o in alternativa un contenitore di cartoncino da poter riciclare

pennelli da découpage

vernice da découpage

forbici

foto in bianco e nero stampate su carta sottile bianca da découpage

Procedimento

La prima cosa da fare è prendere il portapenne e stendere la colla su tutti i lati, per poi applicare la carta da origami della fantasia che avete scelto. Piegate poi la carta alla base del lavoretto ed incollatela utilizzando una grande quantità di colla. E’ arrivato il momento di aggiungere le foto, precedentemente ritagliate dei formati che più vi piacciono. Disponetele come meglio credete. Ora, con un pennello grande, stendete la vernice da découpage. Lasciate riposare il portapenne fino a che non sarà completamente asciutto.

FESTA DEL PAPA’: COME SI FESTEGGIA NEL MONDO

Il vostro portapenne fotografico da regalare per la festa del papà è pronto. Non vi resta che impacchettarlo, aggiungere un bel biglietto e magari una penna al suo interno per poi regalarlo il 19 marzo. Che ne pensate? Sicuramente è un regalo che piacerà moltissimo ai papà soprattutto se fatto magari insieme ai vostri figli. Mettetevi quindi all’opera! E buon lavoro a tutti, e buona festa del papà a chi festeggerà.