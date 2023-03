Casa a Pasqua: le decorazioni economiche più belle da scegliere (FOTO)

Per decorare la casa a Pasqua potete dare libero sfogo alla fantasia senza spendere troppo. Ecco alcune idee originali per decorazioni economiche

Non ci sono le luci di Natale, non c’è l’albero di Natale ma possiamo comunque creare anche a Pasqua in casa una piacevole atmosfera anche perchè i bambini vanno pazzi per uova, pulcini e coniglietti e per i colori della primavera. Per cui possiamo comunque, dedicarci magari anche insieme a loro alla decorazione della Pasqua nei giorno prima della domenica di Pasqua occupando anche il tempo visto che i più piccoli non vanno a scuola.

La Pasqua si avvicina ed è l’occasione giusta per decorare la casa a festa e fare bella figura con tutti i vostri ospiti. Oggi quindi vediamo le decorazioni economiche più belle da scegliere, che vi mostriamo tra le foto della gallery. Per decorare la casa in occasione della Pasqua non è necessario spendere una fortuna, ma si può risolvere con il fai da te avendo a disposizione dei materiali facilmente reperibili e low cost. L’importante è scegliere colori allegri e primaverili, che richiamino proprio questa bella festa. Vediamo quindi quali sono le decorazioni economiche più belle e adatte per la Pasqua .

Tra le foto della gallery potete vedere alcune decorazioni molto economiche da realizzare per la Pasqua . Innanzitutto potete creare dei soggetti pasquali utilizzando dei semplici cartoncini, per poi disporli insieme dando vita ad elementi molto originali perfetti per questa festività. In foto vi mostriamo dei bellissimi coniglietti rosa e celesti, legati tra loro con un filo. Altra idea per decorare la casa a Pasqua sono le uova colorate da mettere ad esempio sulla tavola per arricchire le portate o per realizzare dei centro tavola.

Pasqua 2016 il coniglietto da fare con i tovaglioli di carta o di stoffa (Video)

LA GALLERY CON LE FOTO DELLE DECORAZIONI ECONOMICHE PIU’ BELLE DA SCEGLIERE PER LA PASQUA

Come riciclare la carta delle uova di Pasqua, tante idee originali (FOTO)

Create anche dei vasetti con le uova, e create delle decorazioni di grande effetto ma anche economiche. Infine, potete realizzare un elemento stupendo con una gabbietta e delle piantine, che potete utilizzare come soprammobile o centrotavola. Insomma, per decorare la casa a festa a Pasqua non dovete assolutamente spendere una fortuna, ma potete farlo spendendo poco e divertendovi. Anche i bambini potranno aiutarvi a realizzare queste decorazioni economiche, così da condividere i preparativi della festa. Che ve ne pare di queste bellissime decorazioni che vi abbiamo mostrato?

Come decorare le torte di Pasqua con ovetti, fiori e pulcini (FOTO)

Le idee sono davvero tantissime, non vi resta che scegliere che cosa fare, ad esempio, potrete anche mettervi all’opera per realizzare magari, questa proposta che vi mostriamo qui, che ne dite? Di certo piacerà moltissimo ai bambini più piccoli.