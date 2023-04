Picnic di Pasqua e Pasquetta: cosa fare se piove

Cosa fare se per Pasqua e Pasquetta le previsioni meteo ci parlano di pioggia e cosa fare se durante un picnic di festa inizia a piovere?

Organizzare un picnic di Pasqua o Pasquetta all’aria aperta può essere davvero piacevole, ma cosa succede se improvvisamente arriva la pioggia e si rischia di rovinare tutta la giornata di festa? In questo articolo ti daremo qualche consiglio su come prepararsi per un pic nic di Pasqua o Pasquetta anche in caso di pioggia, cosa portare e come attrezzarsi. Anche perchè, spesso la pioggia rovina queste giornate di Pasqua, nonostante la primavera.

PicNic di Pasqua e Pasquetta con la pioggia: portare attrezzature impermeabili

La prima cosa da tenere a mente è che, se c’è il rischio di pioggia, è importante portare con sé attrezzature impermeabili per proteggere cibi e bevande. Uno degli elementi fondamentali è senza dubbio un’ampia tenda, eventualmente dotata di apertura laterale per godere comunque del paesaggio. È inoltre utile portare un paio di teli da stendere per terra e ponendo le sedie a nord / sud, si riesce a coprirsi meglio dalla pioggia. Questo se si tratta di una lieve pioggierella, perchè se le previsioni vi indicano invece che pioverà per tutto il giorno, il consiglio migliore è quello di non rischiare e scegliere una valida alternativa al picnic all’aperto. Quando scegliete la location, soprattutto se le previsioni meteo annunciano pioggia, valutate anche che ci siano degli spazi coperti e attrezzati, in modo che la vostra giornata di festa, non sia comunque rovinata.

Cosa mangiare e bere

In caso di pioggia, è importante considerare con attenzione i cibi da portare con sé. Bisogna scegliere alimenti che possano risultare appetitosi anche freddi o tiepidi e si consiglia di evitare il rischio di riso, pasta fredda e simili, se la temperatura è piuttosto bassa. In generale, meglio optare per piatti che riescano a mantenere una buona temperatura, come ad esempio panini farciti, focacce rustiche, insalate, funghi sott’olio e simili. Meglio comunque portare cose che possano piacere a tutti e che siano anche facili da trasportare, in caso di ritirata. Perchè magari la pioggia, arriverà sul più bello. Più sarà facile raccogliere tutto e riporlo in macchina, meno pioggia prenderemo…

Consulta le app meteo

Che ti piaccia festeggiare Pasqua o Pasquetta all’aria aperta, la pioggia può rovinare tutto. Per questo motivo, il consiglio è quello di sempre portare con sé attrezzature impermeabili come tenda e teli, e scegliere con attenzione i cibi da portare con sé, preferendo quelli che riescono a tenere la temperatura. Se organizzi tutto con un po’ di attenzione e pianifichi, avrai la possibilità di goderti una bella giornata all’aria aperta anche in caso di pioggia. Meglio quindi consultare sempre le app e le previsioni meteo in modo da non sbagliare soprattutto se ci sono anche bambini e persone anziane che potrebbero non essere pronte a “scappare” per rifugiarsi magari in macchina in caso di pioggia. Valuta sempre delle 2vie di fuga” o delle valide alternative.