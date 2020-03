I colori pastello sono i veri protagonisti delle tendenze moda primavera estate 2020

Le tendenze moda primavera estate 2020 vedono al centro della scena i colori pastello. La bella stagione è alle porte e le tonalità, come il rosa e il giallo, diventano protagoniste dei nostri armadi. Sono diverse le Case di Moda che hanno già proposto questi colori nelle loro sfilate di moda. Tra queste, anche Chiara Ferragni Collection vede in scena outfit tutti colorati. Le vetrine parlano, dunque, chiaro: farà tendenza il color pastello, che sia celeste, lilla, rosa, verde o arancione. Ma vediamo ora insieme nel dettaglio queste ultime tendenze moda della primavera estate 2020.

Le ultime sfilate di moda propongono come tendenza moda per la primavera estate 2020 i colori pastello. Stiamo parlando di tonalità come lilla, rosa, azzurro, giallo e glicine. Dopo avervi indicato quali sono i modelli di scarpe che faranno tendenza la prossima stagione, oggi vi parliamo dei colori. Non appena arriverà la bella stagione, potremo finalmente indossare questi capi super colorati, tra fantasie a righe o a pois. Vedremo ancora protagoniste le bluse morbide, che saranno caratterizzate da colori pastello delicati e potranno essere indossate tutti giorni. Possiamo abbinarci una gonna, un pantalone o un leggins, per creare un look super trendy. Questa primavera estate 2020 sarà, dunque, romantica e fiabesca, tra tessuti rigati, in pizzo e in cotone. Ovviamente le varie Case di Moda propongono anche abiti, sia lunghi che corti. In particolare, avremo la possibilità di scegliere tra vestiti vintage o oversize, chemisier e tubini morbidi, sempre caratterizzati dalle tonalità pastello. Le belle giornate di primavera ci danno l’opportunità di sbizzarrirci e di creare qualsiasi tipo di outfit. Quando il clima non è favorevole, è difficile indossare capi come le gonne. Anche questo tipo di indumento viene proposto nei vari colori pastello.

Ma come possiamo creare degli abbinamenti perfetti questa primavera? È preferibile abbinare ai nostri capi super colorati il bianco o il grigio chiaro. Le ultime tendenze escludono, comunque, la presenza di tonalità scure, come il nero. Ma chi non può proprio rinunciare a questo colore, potrà fare un’eccezione. Ora non ci resta che attendere i nuovi arrivi, per iniziare ad arricchire il nostro guardaroba con capi color pastello. Il nostro armadio dovrà essere super colorato!