Le regole da seguire per indossare le sneakers in modo perfetto

Anche se sono diffuse e ormai presenti nel guardaroba di tutti, dai bambini agli adulti, le sneakers presuppongono il rispetto di regole ben precise se si vuol essere certi di indossarle in modo impeccabile. Per esempio per ciò che concerne gli abbinamenti: nel caso di un paio di scarpe da ginnastica color cuoio chiaro il suggerimento è quello di abbinarle con dei pantaloni beige, così da dare vita a un outfit ideale per recarsi sul posto di lavoro; a completare il tutto, poi, provvederanno una cintura in tinta e una camicia bianca.

Se, invece, si scelgono delle sneakers blu, ci si può sbizzarrire con un look sofisticato o con una versione più sportiva. Una camicia a righe, una maglia girocollo e il denim permettono di orchestrare un gioco di sfumature che può essere valorizzato con degli accessori ad hoc.

Dove comprare le sneakers online

Non è detto che per sfoggiare delle scarpe da ginnastica comode, eleganti e capaci di durare a lungo nel tempo si sia costretti a spendere chissà quanti soldi: lo dimostrano i saldi sulle sneakers da uomo a disposizione sul sito B-Exit.it. In questo e-commerce si possono trovare, tra l’altro, sneakers di marchi di alta classe come Dolce & Gabbana o Prada. Per ogni modello è presente una scheda tecnica costantemente aggiornata che consente di verificarne le caratteristiche, non solo in relazione alla collezione di appartenenza, ma anche per ciò che riguarda il materiale di composizione, la presenza dei lacci per la chiusura e ogni altro dettaglio che può risultare interessante in prospettiva di un acquisto.

Le calze e le sneakers

Una questione dibattuta è quella relativa all’accostamento tra le sneakers e i calzini. Per andare sul sicuro si può propendere per i calzini scavigliati, cioè corti ma non in modo eccessivo. Nel caso in cui si decida di evitare le calze, invece, è bene tenere conto delle conseguenze che potrebbe patire il piede, soprattutto se si dovrà camminare a lungo. Chi non ha paura di osare, ad ogni modo, può puntare su calze fashion e scarpe da ginnastica, per un abbinamento azzardato ed estroso al tempo stesso.

LEGGI ANCHE – Scarpe primavera estate 2020, ultime tendenze: sandali, tacco a spillo e sneakers

Cosa scegliere quando si è indecisi

Non si riesce a prendere una decisione definitiva a proposito delle sneakers da indossare? Se si dovrà frequentare un ambiente formale il consiglio è quello di privilegiare un modello in pelle: così non si correrà il rischio di sbagliare.

La manutenzione delle sneakers in pelle

A proposito delle sneakers in pelle, esse richiedono una manutenzione costante e accurata: in caso contrario tenderanno a usurarsi nel giro di breve tempo. Quando le scarpe non vengono indossate ci si deve ricordare di inserire al loro interno una forma ad hoc, così da evitare la comparsa di grinze ben poco piacevoli. Inoltre, è importante conoscere i prodotti giusti da usare a seconda delle caratteristiche del materiale; una particolare attenzione deve essere riservata, per esempio, alle sneakers in pelle scamosciata.

Le sneakers si possono indossare con un abito elegante?

Fino a poco tempo fa mettere le sneakers per andare in ufficio era un controsenso, se non in occasione del casual Friday. Tuttavia al giorno d’oggi la situazione è molto diversa, e anzi spesso chi si presenta a un meeting con i clienti o con i collaboratori mostrando un abbigliamento casual dà prova di essere sicuro di sé. Di conseguenza le sneakers possono essere accompagnate da un abito, a condizione che la lunghezza dei pantaloni sia sopra la caviglia, che l’abito si caratterizzi per un taglio slim e che la palette di colori si mantenga sullo scuro, dal nero al blu.

Le regole da seguire per indossare le sneakers in modo perfetto ultima modifica: da