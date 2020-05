Le camicie con il nodo un must have per l’estate 2020: le più trendy (FOTO)

Mancano pochissime settimane all’inizio dell’estate 2020 anche se in questi giorni stiamo già avendo un bell’assaggio della bella stagione in arrivo. E con l’arrivo della calda stagione è sicuramente necessario pensare al guardaroba. Avete fatto il cambio stagione ma i vostri abiti estivi ancora non vi convincono? Se avete voglia di fare shopping vi consigliamo il vero must have di questa estate 2020: le camicette con il nodo! Variano per tessuto ma soprattutto per fantasia. In commercio se ne trovano di tutti i tipi, vi mostriamo le più trendy che abbiamo trovato in giro per il web proprio in quest’articolo.

Estate 2020: le foto delle camicie con il nodo più belle, la tendenza dell’estate è questa

Ebbene pare proprio che sarà questa la moda dell’estate 2020. In realtà le camicette con il nodo sono da sempre un must have della bella stagione ma quest’anno la faranno da padrone nelle città, al mare e pure durante quelle serate un po’ più particolari. A seconda del tessuto e della fantasia, infatti, questo tipo di camicetta può essere utilizzato in molte occasioni. Abbiamo fatto un giro su alcuni store online come Bershka e Zara per trovare le camicette con il nodo più belle di questa estate. Vi lasciamo, qui di seguito, alcune foto:

Moda estate 2020, le camicette con il nodo sono il must have: le influencer apprezzeranno?

Avete appena visto solo alcune delle camicette con il nodo che sono in vendita su due degli store online più noti in Italia. La tendenza dell’estate 2020, su queste bellissime camicette, vede soprattutto delle fantasie particolari: dai fiori allo zebrato fino pure alla fantasia con la Coca Cola. E sicuramente già nei prossimi giorni non sarà così complicato entrare su Instagram e vedere qualche influencer o donna di spettacolo con una camicetta simile. Scopriremo presto le influencer apprezzeranno la tendenza dell’estate 2020 ma per il momento lo chiediamo a voi! Aspettiamo le vostre opinioni.

