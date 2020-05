Estate 2020: 10 capi must have firmati Zara

Sta arrivando la bella stagione e il vostro guardaroba non vi soddisfa abbastanza? In quest’articolo vi daremo un paio di consigli per la moda donna estate 2020 firmata da Zara. Le proposte per la stagione calda sono davvero tantissime, talmente tante che delle volte è fin troppo complicato fare delle scelte tra dubbi e infinite indecisioni. Abbiamo fatto un giro sul web, sullo store online del noto marchio di abbigliamento, per scoprire insieme a voi quali sono le tendenze e i must have che Zara propone nella collezione for woman. Scorrete pure per vedere di quali capi si tratta.

Zara, ecco le tendenze dell’estate 2020 per le donne: tra volant e abiti lunghi

Per questa estate 2020, Zara propone una vasta scelta di capi abbigliamento per donna eppure, la tendenza pare essere proprio quella dei volant. Volant per le t-shirt, per le bluse, per i body e persino per i vetitini lunghi. E a proposito di vestiti sì, è il lungo il must have di quest’estate. Oltre ai volant, la moda è quella dei ricami sia sugli abiti che per quanto riguarda i top più corti e particolari. Sicuramente un capo molto interessante che Zara propone per questa nuova stagione del 2020 è un completo di maglia, con tanto di pantalone lungo, di colore marrone. E visto che stiamo parlando di colori, pare proprio che sarà il bianco la vera tendenza, almeno sul sito di Zara l’impressione è questa. Questo non esclude certo tutti gli altri colori: dall’immancabile e mai banale nero, il celeste e un rosa tendente al terra cotta. Non mancano nemmeno le fantasie che, soprattutto quando si tratta di estate, tornano sempre a dare quel tocco in più. Abbiamo selezionato, per esempio, un completo molto fresco con degli ananas stampati, sicuramente una tendenza decisamente azzeccata per la bella stagione. Ma passiamo alla parte più pratica. Qui di seguito troverete alcune foto della nuova collezione che Zara propone sul suo sito ufficiale:

