Costumi a righe e pois: le tendenze dell’estate

Siamo in piena estate, la stagione più calda dell’anno. Se ancora non avete scelto il costume che indosserete quest’anno in spiaggia o in piscina abbiamo sicuramente qualche consiglio da darvi. Sono davvero tantissimi i bikini, i trikini e i costumi interi in commercio ma fare una scelta determinata non è affatto semplice soprattutto se, appunto, ci sono così tanti modelli a mettere ancora più confusione tra le idee. Se ancora siete indecise vi diamo qualche dritta ma restando al passo con la moda e le tendenze di questa estate 2020. Pare proprio che tra i tanti modelli ci siano delle fantasie a cui proprio non si potrà rinunciare quest’anno.

Il costume da bagno perfetto per questa estate 2020? Puntate tutte su righe e pois

E proprio dai colori e dalle fantasie che noi vogliamo partire. Secondo le tendenze dell’estate 2020 il costume da bagno perfetto da indossare è quello a righe oppure quello a pois. Vanno benissimo tutti i modelli, dal bikini al costume intero che ormai in questi ultimi anni sembra farla da padrone sulle nostre belle spiagge italiane. E per quanto riguarda i colori? Dipende molto dai gusti personali. Senz’altro non mancano i classici bianco e nero, bianco e blu. Essendo estate, una stagione luminosa e vivace, tantissimi brand propongono invece i colori più accesi per i costumi da bagno per rendere più allegra e frizzante la stagione in un anno piuttosto particolare.

Costumi da bagno estate 2020: i brand che propongono righe e pois

Ma ritorniamo alla nostre righe e ai nostri pois. Quali sono i marchi di costumi da bagno che propongono i costumi da bagno più belli con queste fantasie? Calzedonia, Tezenis, Mango, Ovs, Espirit, Kiabi e ancora Lovable e Me Fui delle sorelle Rodriguez sono solo alcuni dei brand che hanno inserito costumi da bagno a righe e pois nella nuova collezione per l’estate 2020. In realtà moltissimi modelli sono disponibili anche sui grandi store online di abbigliamento come: Zalando, Shein e anche Amazon.