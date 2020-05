Belen Rodriguez e Cecilia lanciano la nuova collezione di costumi (FOTO)

Con l’arrivo della bella stagione estiva il pensiero vola automaticamente al mare e quindi anche ai costumi da bagno! Ma quali bikini o costumi interi scegliere? La scelta non sempre è facile, anzi. In fatto di costumi da bagno, c’è un marchio che è davvero molto amato ed apprezzato. Stiamo parlando di Me Fui, il brand di Belen e Cecilia Rodriguez. Come ogni anno, le due sorelle argentine, hanno presentato la loro nuova e bellissima nuova collezione di costumi da bagno. Dalle forme più particolari, fino a quelle più semplici e classiche. Colori a tinta unita oppure fantasie astratte. Vediamo insieme la nuova collezione dei costumi Me Fui.

Me Fui, il brand di costumi da bagno di Belen e Cecilia Rodriguez fa centro anche quest’anno

Sono ormai diverse settimane che Belen Rodriguez e la sorella Cecilia riempiono i loro profili social di bellissime foto mentre indossano i loro meravigliosi costumi da bagno. Perché bisogna dirlo: sono davvero meravigliosi! La tendenza di quest’anno di Me Fui, che ha ispirato le sorelle Rodriguez, è stata proprio la loro terra madre, l’Argentina. Belen e Chechu hanno pensato, infatti, ad un vero e proprio viaggio nella terra del fuoco dove i colori e lo stesso spirito del loro Paese esplodono direttamente nei costumi da bagno del loro brand tutto italiano. Abbiamo selezionato per voi, qui di seguito, alcuni dei costumi da bagno più belli che propone Me Fui, ecco le foto:

Me Fui estate 2020, i costumi di Belen e Cecilia Rodriguez si ispirano all’Argentina

Ma i costumi da bagno delle sorelle Rodriguez non si ispirano solo a quel desiderio di tornare alle origini, alla terra, alla loro madre patria. Molti dei costumi della nuova collezione di Me Fui, infatti, sono anche molto colorati, accattivanti e decisamente chic. Sembrano dei veri e propri sentimenti. La proposta di Belen e Cecilia Rodriguez per l’estate 2020 è davvero molto vasta, i loro costumi da bagno accontentano praticamente tutti i gusti.