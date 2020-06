Muscle tee: non solo t-shirt ma anche mini dress

Appena qualche settimana fa vi avevamo svelato la t-shirt più fashion di questa estate 2020: la muscle tee. Queste magliettine vengono definite muscle tee perché le maniche mettono in evidenza le spalle e rendono quindi quella parte di t-shirt più muscolosa. Tra colori in tinta unita, fantasie particolari e ricami perfetti per la bella stagione, sembra proprio che non saranno soltanto le magliette muscle tee l’unica tendenza di quest’anno. Dopo il grande successo dei marchi di moda e abbigliamento nel vendere queste t-shirt, la tendenza dello stile si sta spostando anche sui vestiti e, in particolare, sui mini dress. Entriamo più nel dettaglio.

Muscle tee, dopo le t-shirt la nuova tendenza riguarda i mini dress: la moda dell’estate

Le t-shirt muscle tee sono praticamente perfette da indossare in qualsiasi occasione. Sono facilmente abbinabili con il resto del look. E a seconda del colore o delle fantasie vanno benissimo sia se indossate durante le solite giornate di routine che nelle classiche serate estive di divertimento. Ormai abbiamo capito la loro versatilità, eppure adesso oltre alle magliette con questo stile si sono aggiunti anche i mini dress. Noi donne quanto amiamo indossare i vestitini in piena estate? Sono freschi e soprattutto bellissimi. I mini dress muscle tee poi, riguardano perlopiù colori molto vivaci e freschi, assolutamente in linea con questa stagione calda e frizzante.

Dove comprare i mini dress muscle tee per essere alla moda questa estate 2020?

Se ormai i negozi di abbigliamento e gli store online sono già pieni di modelli di t-shirt muscle tee ed è piuttosto semplice trovare queste magliette, i nuovi mini dress dove possiamo cercarli? Sicuramente è semplice trovarli sui colossi delle vendite sul web come Zalando, Shein, Asos o Amazon. Anche gli store fisici però propongono diversi modelli di vestiti muscle tee. Tra i brand? Vans, Calvin Klein, Adidas, Fila, Current Elliott, Tommy Hilfinger e Wrangler.