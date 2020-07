Must have dell’estate: l’abito slip dress non può mancare

L’estate 2020 è appena cominciata ma la moda e le tendenze parlano chiaro già da un bel po’. Tra i capi must have di questa bella stagione? Sicuramente l’abito slip dress. Di che tipo di abbigliamento si tratta? Essenzialmente della sottoveste. Questo particolare capo estivo era già di moda negli anni ’90 e, quest’anno, ritorna prepotentemente e meravigliosamente nei nostri armadi. L’abitino slip dress è praticamente perfetto durante le giornata calde. E’ morbido, luminoso e incredibilmente fresco. La sua versatilità lo rende semplice da abbinare ed indossare in qualsiasi occasione, da una passeggiata in città ad una serata in un ristorante.

Slip dress, quando la sottoveste fa la moda: l’abito più bello di questa estate 2020

L’abito slip dress è quindi perfetto per uscire aldilà invece di quello che si pensa della più classica sottoveste. Ovviamente si possono trovare innumerevoli modelli di slip dress. Dai più corti ai più lunghi, dai colori in tinta unita fino alle fantasie più originali e frizzanti. Senza dimenticare, ovviamente, quei piccoli dettagli che fanno la differenza come: i ricami, le clip, il pizzo o i bottoni. Insomma questa estate 2020 pare proprio che non potremo fare a meno dell’abito must have della stagione. Sarà piuttosto facile uscire di casa e trovare delle donne che indossano lo slip dress!

Abito slip dress per essere alla moda questa estate: i brand che propongono i più belli

Ma veniamo adesso al dunque. Dove possiamo trovare gli abiti slip dress più belli? Tra i grandi brand e store che propongono questi modelli di vestiti ci sono sicuramente: Zara, Twinset, Patrizia Pepe, American Eagle, Kalvin Klein Jeans o ancora H&M. Non fanno eccezione nemmeno marchi come Gucci. E’ però facile trovare slip dress anche su Zalando, Amazon, Asos e Shein. Già facendo un breve giro sui motori di ricerca, infatti, si trovano diverse varianti di questi abiti dai prezzi più economici fino a quelli un po’ più alti. La scelta spetta solo a voi.