Capelli corti: come li taglieremo in autunno/ inverno 2020-2021

Nonostante l’estate sia appena cominciata c’è chi già pensa alla prossima stagione, soprattutto chi ama seguire la moda senza fare mai passi falsi e osare troppo. A proposito di tendenze per l’autunno inverno 2020 2021, quali sono i look perfetti per chi ha i capelli corti? Si pensa che il capello corto sia molto più semplice da gestire ma non sempre è così. Per fortuna la moda ci aiuta a capire quali acconciature sono le più belle e adatte per chi ama avere i capelli corti. Iniziamo subito affermando che i capelli super corti sono una delle tendenze della prossima stagione ma secondo gli esperti anche caschetti e acconciature particolari sono sicuramente in voga.

Capelli corti e tendenze autunno inverno 2020 2021: pettinatura in dietro con gel sempre perfetta

Che si tratti di capelli molto corti o di capelli che arrivano alle spalle come il più classico caschetto, la pettinatura verso dietro accompagnata dal gel è senz’altro uno dei look top per il prossimo autunno inverno, perfetto per qualsiasi occasione. Molto simile il discorso per chi decide di optare per un capello raccolto, come per esempio uno chignon. I capelli vanno sempre pettinati all’indietro e accompagnati da una buona dose di gel, senza mai esagerare troppo.

La moda autunno inverno 2020 2021 per i capelli corti: i look più belli

Secondo la moda e le tendenze un altro look praticamente perfetto per la prossima stagione per chi ha i capelli corti è il taglio a ‘triglia’. Forse non tutti conoscono questo tipo di stile. Per i fan della serie La Casa di Carta, è praticamente il taglio che Úrsula Corberó, Tokyo, presentava già qualche stagione fa. A non passare mai di moda è invece il caschetto. Per l’autunno inverno 2020 2021 è preferibile optare per il taglio tutto uguale, pari. Va bene anche se accompagnato dalla classica riga in mezzo oppure dalla frangetta. E a proposito di frangia, un look per i capelli corti del tutto particolare, è sicuramente quello del taglio corto e scalato con la frangia.