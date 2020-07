Moda autunno inverno 2020 2021: i rossetti di tendenza

E’ già tempo di pensare alle tendenze del prossimo autunno inverno 2020 2021 per essere preparati con il giusto anticipo. Le tendenze della nuova stagione in arrivo sembrano già parlare piuttosto chiaro. In questo articolo, in particolar modo, ci concentreremo sui rossetti a cui proprio non si potrà rinunciare dopo l’estate. Vi anticipiamo già che per gli esperti di moda, tendenze e, ovviamente, di cosmetica, il colore per eccellenza dei rossetti per l’autunno inverno 2020 2021 sarà il rosso. Il colore dell’amore ci riscalderà con ogni tipo di tonalità nei mesi più freddi. Ci sono dei prodotti più naturali, altri che rendono le labbra più stravaganti per accontentare tutti i gusti.

Per i rossetti del prossimo autunno inverno bisogna puntare tutto sul rosso

Secondo le tendenze della prossima stagione, insomma, non ci sono molti dubbi: basta puntare su un rossetto rosso per essere fashion e alla moda. Il rossetto rosso in realtà è uno dei più classici, oltre che uno dei più amati dalle donne. Durante l’autunno inverno 2020 2021 sicuramente andranno bene sia i rossi chiari che quelli un po’ più scuri. Dall’effetto lucido a quello un po’ più opaco fino all’effetto completamente naturale. Sta a voi scegliere il vostro preferito.

Rossetti per la stagione autunno inverno 2020 2021: i brand più apprezzati

Su quali brand orientarsi per scegliere il rossetto perfetto? I marchi in commercio sono davvero tantissimi. Qualche esempio? Il Rossetto ciliegia matte di Givenchy, il Rosso matte di Brognano, il Rosso cremoso di Jil Sander, il Rossetto corallo cremoso di Brock Collection o ancora il Rossetto ciliegia matte di Dries Van Noten. Ci sono anche dei brand più economici che offrono ai clienti dei rossi meravigliosi. Basta cercare bene anche nei piccoli store o nei negozi online dove spesso si possono trovare delle offerte decisamente convenienti.

Voi su quale rossetto punterete il prossimo autunno inverno 2020 2021?