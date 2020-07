Moda cappotti autunno inverno 2020 2021: i più belli e di tendenza

La prossima stagione fredda è ancora lontana eppure il mondo della moda ha già presentato i cappotti per l’autunno inverno 2020 2021. Nonostante siamo ancora in piena estate, infatti, possiamo già darvi un po’ di anticipazioni sui giubbotti più fashion che indosseremo tra qualche mese. Vi diciamo tutto che non ci sarà un unico modello a prevalere su tutti, nessun must have ma tanti cappotti di tendenza. Da un certo punto di vista meglio così, sarà più semplice accontentare i gusti di tutti seguendo comunque la moda. Quello che possiamo assicurarvi è però che i modelli più gettonati e in voga sono quelli lunghi.

Cosa dicono le tendenze sui cappotti della prossima stagione autunno inverno 2020 2021

Ma oltre alla lunghezza pare proprio che i modelli preferiti della prossima stagione avranno anche una cintura in vita o comunque dei laccetti o dei bottoni per mettere in risalto il punto. E di questi cappotti ovviamente variano anche i colori, i ricami, le fantasie e i dettagli. Anche se la prevalenza è sempre quella del nero. Immancabili anche il bianco, il grigio e le tonalità di marrone. La scelta ricadrà spesso su colori caldi. Sicuramente la moda non ha pensato solo ai classici ed eleganti cappotti ma anche ai giubbotti più sportivi e più caldi e casual, semplici da indossare ed abbinare durante le giornate di routine. Il prossimo autunno inverno 2020 2021 non mancheranno nemmeno le mantelle, per non parlare delle pellicce che sono assolutamente perfette soprattutto se indossate nelle serate più particolari.

Cappotti autunno inverno 2020 2021: quali brand scegliere

Ma dopo aver scoperto cosa dice la moda e quali sono le tendenze per l’autunno inverno 2020 2021 sicuramente è il caso di pensare anche ai marchi. Sul mercato sono innumerevoli i brand che propongono cappotti e piumini in pieno regime con le tendenze. Su quali dovremmo concentrarci? In realtà dipende dai gusti ma anche dalla disponibilità economica. Senz’altro tra i cappotti più belli di quest’anno quelli di: Balenciaga, Miu Miu, Celine, Dolce & Gabbana, Stella McCartney o ancora Prada.